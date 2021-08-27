В Воронежской области выполнено 60% работ по федпроекту «Чистая вода» в 2021 году

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В Воронежской области в 2021 году продолжают вести масштабное строительство станций водоочистки и других объектов водоснабжения. Качественно улучшиться вода должна в 10 населенных пунктах региона. В рамках федерального проекта «Чистая вода» уже выполнено 60% работ. Об этом сообщили в облправительстве 26 августа.

На данный момент один из объектов полностью завершен, готовность еще пяти составляет от 70 до 90%. Ход строительства контролирует губернатор Александр Гусев. Ранее он поручил работать с опережением сроков, чтобы качественная вода быстрее пришла в дома жителей области.

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– В этом году региону выделили из федерального бюджета беспрецедентную сумму – 441 млн рублей – на обеспечение жителей чистой водой в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». К концу года мы закончим строительство 10 объектов. Думаю, жители смогут оценить результат и качество водоснабжения, – отметил глава региона.

В следующем году это смогут сделать жители пяти улиц села Хлебородное Аннинского района. Пару месяцев назад здесь пробурили две водозаборные скважины и установили фильтрационную установку. Оборудование заработает после прокладки нового водопровода в 2022 году. А в рабочем поселке Перелешинский Панинского района станция водоочистки готова на 90%. Осталось завершить работы по благоустройству.

Не отстают от графика специалисты еще на пяти строящихся объектах водоснабжения. Четыре проекта реализованы уже более чем на 70% – в селе Васильевке Аннинского района, в селе Каширском, в Лисках, в поселке Осинки Таловского района. Запустить их планируется до конца 2021 года.

На участке № 26 Таловского района готовность проекта составляет 34%, хотя срыва графика работ не фиксируется. Подрядная организация пробурила обе скважины, смонтировала сети электроснабжения и трансфоматорную подстанцию, а также начала строить резервуары чистой воды.

Те объекты, где есть отставание от сроков, находятся в зоне особого внимания департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области. В частности, в Новохоперске и селе Нащекино Аннинского района необходимо было скорректировать документацию в связи с увеличением объемов работ и стоимости проекта. Вопрос был оперативно решен.

В селе Новоживотинное Рамонского района сбой сроков начала подачи чистой воды произошел из-за того, что конкурс на строительство станции водоочистки выиграл недобросовестный подрядчик, который использовал некачественные материалы.

Областной департамент ЖКХ и энергетики отреагировал жестко: договор с этим подрядчиком необходимо расторгнуть и провести новые торги.

Евгения Фролова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области