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Общество27 августа 2021 15:30

Крупнейшие воронежские предприятия помогут избиркому в разъяснительной работе с населением

Бизнес-сообщество и избирком подписали соглашение о сотрудничестве в ходе избирательной кампании по выборам в Госдуму РФ
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В четверг, 26 августа, Избирательная комиссия Воронежской области подписала соглашение об информационно-разъяснительной деятельности по выборам депутатов Государственной Думы восьмого созыва с руководителями ведущих торговых, промышленных предприятий региона, профильных союзов и общественных организаций. Встреча с представителями бизнес-сообщества прошла в здании правительства региона.

Суть соглашения – совместная работа на период предвыборной кампании. На предприятиях и в организациях региона развесят информационные плакаты, баннеры, распространят буклеты, листовки, рассказывающие о правах избирателей, о том, как будет проходить процесс голосования и какие меры безопасности в период пандемии будут предусмотрены на избирательных участках.

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Как подчеркнул председатель избирательной комиссии Илья Иванов, никакой агитации не допускается, только информирование, и оно очень важно.

– Во-первых, от этого зависит легитимность выборов. Во-вторых, это даст возможность воронежцам больше узнать о предстоящем политическом событии. По итогам опросов жителей Воронежской области, 65% респондентов знают, что осенью предстоит выбрать депутатов в Госдуму РФ, 20% ответили, что «что-то слышали», а 15% впервые слышат. Если говорить о возрастном срезе, то владеют информацией о голосовании в основном люди старшего поколения. Нам надо привлечь молодежь, – пояснил Илья Иванов.

От предпринимательского сообщества соглашение о помощи в ходе избирательной кампании подписали представители Торгово-промышленной палаты Воронежской области, региональных Союзов промышленников и предпринимателей, дорожников и строителей, Воронежского областного объединения профсоюзов, ПАО «ВАСО», концерна «Созвездие», АО «Конструкторское бюро химавтоматики», ОАО «Электросигнал», Воронежского филиала ПАО «Ростелеком» и МФЦ.

– Система избиркомов сегодня нуждается в содействии при проведении информационно-разъяснительных работы с населением. Информирование может быть в разных формах – от размещения плакатов, листовок, баннеров до вручения персональных приглашений. В них избиратели смогут прочесть, в какие даты пройдут выборы в Госдуму РФ, каким образом можно принять участие в голосовании, как поступить, если человек по объективным причинам не сможет проголосовать на участке по месту регистрации, – рассказал Илья Иванов.

По поручению губернатора Александра Гусева на подписании соглашения присутствовал руководитель областного департамента цифрового развития Денис Волков. Он отметил, что информирование граждан о выборах – важная государственная задача, а достигнутые договоренности свидетельствуют о высокой социальной ответственности бизнеса.

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– Органы исполнительной власти Воронежской области всячески поддерживают максимально широкое информирование наших сограждан о возможности участия в выборах, о времени, порядке их проведения. Мы рассчитываем, что максимальное число избирателей региона придет и отдаст свой голос 17, 18 и 19 сентября за того кандидата, за ту партию, которых они считают целесообразным выбрать, – прокомментировал Денис Волков.

Также глава департамента заметил, что в регионе используются все допустимые федеральным законодательством способы информирования. А благодаря цифровизации, возможности стали шире. ЦИК даже подготовил специальный брендбук, где наряду с классическими баннерами для размещения на транспорте предусмотрены баннеры для социальных сетей.

Что касается непосредственно выборов, то департамент цифрового развития области оказывает поддержку в процессе оснащения избирательных участков видеокамерами для наблюдения за голосованием.

Президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров на вопрос, какое настроение у бизнес-сообщества перед предстоящими выборами, ответил: в целом – позитивное!

– Мы – объединение работодателей, и уже не в первый раз в преддверии выборов подписываем такое соглашение, как сегодня. Задача нашей организации – донести информацию до наших участников. Силами наших информационных ресурсов мы это обязательно сделаем, – заверил президент ТПП региона.

Всем участникам соглашения будут предоставлены макеты информационных материалов, которые они смогут на безвозмездной основе размещать, используя собственный информационный потенциал.

Ирина Шабанова

Фото Виталий Грасс РИА «Воронеж»

БИЗНЕС-ПРЕСС