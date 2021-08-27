Крупнейшие воронежские предприятия помогут избиркому в разъяснительной работе с населением

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В четверг, 26 августа, Избирательная комиссия Воронежской области подписала соглашение об информационно-разъяснительной деятельности по выборам депутатов Государственной Думы восьмого созыва с руководителями ведущих торговых, промышленных предприятий региона, профильных союзов и общественных организаций. Встреча с представителями бизнес-сообщества прошла в здании правительства региона.

Суть соглашения – совместная работа на период предвыборной кампании. На предприятиях и в организациях региона развесят информационные плакаты, баннеры, распространят буклеты, листовки, рассказывающие о правах избирателей, о том, как будет проходить процесс голосования и какие меры безопасности в период пандемии будут предусмотрены на избирательных участках.

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Как подчеркнул председатель избирательной комиссии Илья Иванов, никакой агитации не допускается, только информирование, и оно очень важно.

– Во-первых, от этого зависит легитимность выборов. Во-вторых, это даст возможность воронежцам больше узнать о предстоящем политическом событии. По итогам опросов жителей Воронежской области, 65% респондентов знают, что осенью предстоит выбрать депутатов в Госдуму РФ, 20% ответили, что «что-то слышали», а 15% впервые слышат. Если говорить о возрастном срезе, то владеют информацией о голосовании в основном люди старшего поколения. Нам надо привлечь молодежь, – пояснил Илья Иванов.

От предпринимательского сообщества соглашение о помощи в ходе избирательной кампании подписали представители Торгово-промышленной палаты Воронежской области, региональных Союзов промышленников и предпринимателей, дорожников и строителей, Воронежского областного объединения профсоюзов, ПАО «ВАСО», концерна «Созвездие», АО «Конструкторское бюро химавтоматики», ОАО «Электросигнал», Воронежского филиала ПАО «Ростелеком» и МФЦ.

– Система избиркомов сегодня нуждается в содействии при проведении информационно-разъяснительных работы с населением. Информирование может быть в разных формах – от размещения плакатов, листовок, баннеров до вручения персональных приглашений. В них избиратели смогут прочесть, в какие даты пройдут выборы в Госдуму РФ, каким образом можно принять участие в голосовании, как поступить, если человек по объективным причинам не сможет проголосовать на участке по месту регистрации, – рассказал Илья Иванов.

По поручению губернатора Александра Гусева на подписании соглашения присутствовал руководитель областного департамента цифрового развития Денис Волков. Он отметил, что информирование граждан о выборах – важная государственная задача, а достигнутые договоренности свидетельствуют о высокой социальной ответственности бизнеса.

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– Органы исполнительной власти Воронежской области всячески поддерживают максимально широкое информирование наших сограждан о возможности участия в выборах, о времени, порядке их проведения. Мы рассчитываем, что максимальное число избирателей региона придет и отдаст свой голос 17, 18 и 19 сентября за того кандидата, за ту партию, которых они считают целесообразным выбрать, – прокомментировал Денис Волков.

Также глава департамента заметил, что в регионе используются все допустимые федеральным законодательством способы информирования. А благодаря цифровизации, возможности стали шире. ЦИК даже подготовил специальный брендбук, где наряду с классическими баннерами для размещения на транспорте предусмотрены баннеры для социальных сетей.

Что касается непосредственно выборов, то департамент цифрового развития области оказывает поддержку в процессе оснащения избирательных участков видеокамерами для наблюдения за голосованием.

Президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров на вопрос, какое настроение у бизнес-сообщества перед предстоящими выборами, ответил: в целом – позитивное!

– Мы – объединение работодателей, и уже не в первый раз в преддверии выборов подписываем такое соглашение, как сегодня. Задача нашей организации – донести информацию до наших участников. Силами наших информационных ресурсов мы это обязательно сделаем, – заверил президент ТПП региона.

Всем участникам соглашения будут предоставлены макеты информационных материалов, которые они смогут на безвозмездной основе размещать, используя собственный информационный потенциал.

Ирина Шабанова

Фото Виталий Грасс РИА «Воронеж»