Воронежский политолог: «Народная программа открывает стратегический подход к решению проблем»

Фото из личного архива Романа Савенкова

Итоги II этапа съезда «Единой России» в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице прокомментировал воронежский политолог, доцент кафедры социологии и политологии ВГУ Роман Савенков. Эксперт отметил, что форум единороссов завершил масштабную работу по подготовке своей предвыборной программы.

«Для любой политической партии предвыборная программа должна решить, как минимум, две задачи: показать избирателям понимание партией «болевых» точек общества, предложить конструктивный способ их преодоления и наметить приоритеты будущей законотворческой работы. Наши избиратели не имеют привычки читать предвыборные программы, ограничиваясь знакомством с лозунгами и просмотром дебатов. В свою очередь, партии принимали программы, так как это требование законодательства, но не использовали их в качестве значимого агитационного инструмента.

Вчера состоялся съезд партии «Единая Россия» на котором была окончательно принята «народная программа». Почти полтора месяца партия собирала наказы избирателей очно и посредством онлайн-платформы, выявляя самые актуальные вопросы. Сбор предложений в программу - грамотный способ продемонстрировать заинтересованность партии в своих избирателях. Используют ли другие партии такую «программную» форму агитации? Да. «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду» на своем сайте предлагает опцию «Принять участие в создании программы партии». Однако такая возможность не стала информационным фоном предвыборной агитации. Позиции «Единой России» усиливаю поручения президента Владимира Путина будущей фракции «Единой России». У других партий такого влиятельного сторонника нет, - отметил Роман Савенков.