Зарплаты воронежских аграриев в 2021 году выросли в среднем на 12%

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Несмотря на непростые погодные условия в 2021-м году, урожай зерновых культур обещает быть неплохим. Ход уборки обсудили на оперативном совещании в правительстве области, которое прошло под председательством губернатора Александра Гусева 23 августа.

По информации руководителя департамента аграрной политики Алексей Сапронова, жатва в этот раз началась почти на две недели позже обычного. Сейчас аграрии региона вышли на финишную прямую. Уже обмолочены все ранние зерновые культуры, занимавшие 1,1 млн га – речь об озимой и яровой пшенице, ячмене, горохе, овсе и тритикале.

По прогнозам, валовый сбор зерна в этом году составит около 4,5 млн тонн с учетом уборки поздних культур. Это меньше, чем в рекордном прошлом году (тогда воронежские аграрии собрали 6 млн тонн), но на уровне 2016–2018 годов. Не подводит и урожайность. В среднем по области с гектара собирается 30,6 центнера. Больше всего на единицу площади намолотили в Нижнедевицком, Хохольском, Аннинском, Подгоренском и Бутурлиновском районах. Как отметили в облправительстве, собранного зерна хватит, чтобы не только полностью обеспечить наш регион, но часть урожая поставить на внутренний российский рынок и на экспорт.

Что касается цен на зерно с учетом НДС, то тонна продовольственной пшеницы третьего класса стоит 16–18 тысяч рублей, 4 класса – 15–16 тысяч рублей, фуражная – 14,3–15,5 тысячи рублей.

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– Безусловно, климатические условия в прошлом году были благоприятными, и мы получили рекордный урожай – около шести миллионов тонн. Этот год с точки зрения урожайности не такой, но, в целом, с учетом ценовой конъюнктуры, экономическое положение сельхозтоваропроизводителей будет стабильным, – прокомментировал губернатор Александр Гусев.

Алексей Сапронов сообщил также о реализации в Воронежской области пилотного проекта мониторинга качества зерна. Так, по предварительным данным, 81% из общего объема обследованных партий в этом году приходится на продовольственное зерно и только 19% – на фуражное.

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Глава региона отметил, что с начала 2021 года выросла заработная плата работников АПК.

– Отрадно, что на фоне хорошей экономической базы мы видим рост заработной платы наших аграриев на 12%. Я ко всем коллегам обращаюсь: наша с вами задача по-прежнему – годовой индикатор роста заработной платы должен вдвое превышать официальную инфляцию, которая будет зафиксирована по Российской Федерации, – подытожил губернатор.

Евгения Фролова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области