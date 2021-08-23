Ров и косогор: под Воронежем военные на КамАЗах преодолели полосу препятствий

пресс-центр Армейских международных игр – 2021

В Острогожске Воронежской области 23 августа стартовал конкурс «Мастера автобронетанковой техники» в рамках АрМИ-2021. В первый день первого этапа индивидуальной гонки свое мастерство показывали водители грузовых автомобилей. Военные на «КамАЗах» выполняли вождение по ограниченным проездам, преодолевали препятствия, заграждения и водные преграды.

пресс-центр Армейских международных игр – 2021

Ров, косогор, фонтаны грязи и брутальные мужчины - зрелищные моменты гонок зрители смотрели на огромном экране. Для читателей «Комсомолки» мы приготовили эффектные кадры.

пресс-центр Армейских международных игр – 2021

пресс-центр Армейских международных игр – 2021

пресс-центр Армейских международных игр – 2021

пресс-центр Армейских международных игр – 2021

пресс-центр Армейских международных игр – 2021

пресс-центр Армейских международных игр – 2021

Соревнования военных водителей продлятся на полигоне в Острогожске до 29 августа. В течение шести дней им предстоит поучаствовать в индивидуальной гонке, заезде капитанов и командной эстафете. В конкурсе участвуют более 100 военнослужащих из России, Египта, Белоруссии, Китая и Узбекистана. В составе российской команды - военные со всей страны: от Камчатки до Северной Осетии.

пресс-центр Армейских международных игр – 2021