Владимир Путин: «Национальная экономика практически полностью вышла на докризисный уровень»

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22 августа президент России Владимир Путин провел встречу с представителями партии «Единая Россия» для обсуждения предвыборной народной программы. Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию. Программа – живая реакция на то, что происходит в мире и в стране – рассмотрим ключевые темы встречи.

- В результате работы «Единой России» национальная экономика практически полностью вышла на докризисный уровень. Это создает для нас хорошую базу для решения как раз тех задач, которые возникли в самое последнее время или за последние годы, - подчеркнул глава государства.

Выплаты пенсионерам и новое образование

Владимир Путин во время своего выступления объявил о введении двух новых единовременных выплат. Первая коснется военнослужащих, в среднем она может составить 15 тысяч рублей. Вторая в размере 10 тысяч рублей - всех пенсионеров - и работающих, и неработающих, и военных.

Повысить благосостояние людей поможет также программа развития Сибири и Ангаро-Енисейского округа, запустить которую предложил министр обороны Сергей Шойгу. Президент поддержал предложение и отметил, что средства на программу запланированы и никаких сбоев в ее реализации быть не должно.

Пандемия также показала необходимость адаптации медицинского образования: базовые знания по лечению тяжелых заболеваний включаются в ряд разных специальностей. Модернизация в целом коснется всего образования. О необходимости создания нового стандарта «школ большой страны» заявила сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. По ее словам, школы должны стать новыми не только по форме, но и по содержанию. Новые образовательные стандарты должны быть адаптированы и под детей с особенностями развития. Они часто не могут учиться в школах, их переводят на домашнее обучение.

- Потому для разработки такого стандарта важно привлечь и самих школьников, и родителей, и педагогов, - добавила Елена Шмелева.

Все обещания должны быть выполнены

Речь в ходе встречи зашла и о системе социальных выплат - в этой сфере есть острые вопросы.

- Это не только про выплаты семьям с детьми. Это и поддержка граждан с инвалидностью. В программе «Единой России» мы не говорим только о физической доступности для них объектов горсреды. Важна и доступность услуг. Для граждан старшего возраста, занятости, обучения, - сказала Ольга Баталина и также предложила защитить граждан от списаний по кредитам социальные выплаты. Президент призвал в новом созыве Госдумы подумать о принятии необходимого нормативного акта.

- Их [выплаты] надо реально защитить. Ничего страшного здесь не произойдет. Это тот самый случай, который не подпадает под общее правило «закон обратной силы не имеет, - отметил глава государства.

Президент также одобрил инициативу о введении в стране нового праздника - Дня поисковика. С предложением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Завершая встречу, Владимир Путин поблагодарил представителей партии за работу.

- Все обещания, которые дает партия, должны быть реализуемы, хорошо просчитаны и приносить максимальный эффект нашим людям. Хочу пожелать вам успехов, - сказал президент.

Секретарь регионального отделения «Единой России», член Президиума Генерального совета партии, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что сбор наказов и предложений в народную программу вызвал широкий отклик воронежцев.

- Состоялись десятки встреч, «круглых столов» и обсуждений, на которых граждане высказывали свои пожелания по решению ряда актуальных проблем. О масштабе обратной связи говорят и такие цифры: на сайте народной программы «Единой России» зарегистрировались 11300 воронежских пользователей, а в целом наше региональное отделение партии собрало более 25 тысяч наказов. Уверен, что они помогут нам не только повысить оперативность наших действий, но и работать на упреждение и профилактику проблем, - подчеркнул Владимир Нетёсов.