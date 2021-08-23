Воронежцы поучаствовали в съезде-перфомансе Новых людей

Настоящий перформанс прошел с участием 2 500 делегатов со всей России

Под «бурные продолжительные аплодисменты зала, переходящие в овацию» - фраза-штамп времен глубокого застоя, характеризующая целое поколение советских политиков, которые могли бить в ладоши на протяжении двух-трех минут без очевидного повода. Мужи в строгих костюмах, определявшие внутреннюю и внешнюю политику страны, готовы были «стирать» правую руку о левую до тех пор, пока лидер снисходительно не даст знак - хватит. Посмотрите хотя бы запись 1981 года на Youtube - в поиске она появляется одной из первых.

А как политические «активности» выглядят сегодня? «Единая Россия» запустила специальный интернет-портал для сбора предложений в народную программу. А 22 августа президент России Владимир Путин встретился с представителями фракции для обсуждения предвыборной стратегии. В то же время коммунисты по всей России выступают с протестами против исключения Павла Грудинина из избирательного списка КПРФ.

Экологическая партия «Зеленые», соответствуя своему статусу, проводит «эстафеты» по уборке популярных «зеленых» мест отдыха. Представители партии «Справедливая Россия – За правду» отправились во всероссийский автопробег против принудительной вакцинации от коронавируса. Возможно, где-то по пути они пересекутся и с автобусом помощи ЛДПР. А сторонники «Партии пенсионеров» пока в дорогу не отправляются, но составляют дорожную карту долголетия, где определяют первоочередные меры и средства, которые помогут продлить здоровую жизнь граждан.

22 августа партия «Новые люди» в Москве и вовсе превратила то, что мы обычно называем «политический съезд», в настоящий перформанс с участием 2 500 делегатов со всей России. Экологи, урбанисты, молодые мамы, люди с ограниченными возможностями, предприниматели и многие другие собрались вместе, чтобы обсудить свои проекты, поделиться эмоциями и слушать только те «доклады», которые им действительно интересны.

Участники смогли обсудить важные для них проекты

«Либо мы делаем свой выбор, либо его делают за нас»

Помните залы с золотыми гербами, красной ковровой дорожкой и обязательным подиумом для президиума? Каждая заклепка и петелька в таких местах показывает величие власти и прочерчивает границу между теми, кто восседает в таких залах, и теми, кто наблюдает за решениями со стороны, например, со своего дивана в гостиной на 17 квадратных метров.

От сцены партия решила отказаться, чтобы максимально сократить дистанцию между своими лидерами и гостями съезда. Предвыборную программу представили, конечно, помпезно - под музыку Штрауса. Манифест «Новых людей» прозвучал под аккомпанемент симфонического оркестра из 102 человек. Но даже в этом перфомансе, по ощущениям участников, не было какого-то ложного пафоса. Это была лишь форма, чтобы действительно привлечь внимание сотен увлеченных людей. Так, были озвучены десятки идей для улучшений во всех сферах: экономике и политическом устройстве, медицине и образовании, обороне и безопасности, экологии и внешней политике.

- Воронеж мог бы стать цифровой столицей России. Но на данный момент цифровое развитие в регионе отсутствует. Город с помощью цифровизации еще может стать передовым, например, в области градостроительства, когда возведение будет идти не по старым регламентам, а по выверенным данным с учетом существующей пешеходной и дорожной инфраструктуры, объектов образования и многого другого. Сегодня же в Воронежской области идет точечная застройка, которая приводит к вырубке лесов и наносит ущерб экологии региона, - подчеркнул секретарь воронежского отделения партии «Новые люди» Антон Ткачев.

«Новые люди» в Москве и вовсе превратили то, что мы обычно называем «политический съезд», в настоящий перформанс

«Острых вопросов в Воронеже и области немало»

Одним из гостей съезда-перфоманса стала популярная телеведущая Юлия Барановская - она представила гостям сообщество мам с особенными детьми из Воронежа, с которыми познакомилась несколько месяцев назад, на первом съезде «Новых людей». После этого Барановская побывала в Воронеже сама.

- Мне не все равно, в какой стране будут расти мои дети. Важен каждый человек - его свобода, благополучие, его боль, его проблемы. Я не могу без слез смотреть на то, как живут семьи с детьми-инвалидами. Как они выбивают у государства каждую копейку, чтобы выжить, - добавила Юлия Барановская.

Представители нашего регионального отделения партии тоже активно принимали участие в форуме. Они смогли пообщаться с коллегами из разных регионов и обсудить не просто «общие проблемы», а конкретные кейсы решения больных тем.

- Острых вопросов в Воронеже и Воронежской области немало, но, пожалуй, главный - бюрократия, которая сложилась в регионе. Молодые люди загораются новыми идеями, хотят что-то реализовать на своей малой родине, но они не могут достучаться до администрации, - комментирует генеральный директор медицинского центра «Новая эра», кандидат медицинских наук, представитель воронежского отделения «Новых людей» Василий Жабин.

Руководитель индустриального парка «Перспектива», также представитель воронежского отделения Новых людей Андрей Чекурин видит другие сферы, работа в которых нуждается в переосмыслении.

- Сегодня главные проблемы Воронежа - коррупция, несправедливое распределение средств и отсутствие диалога между населением и властью, - считает Андрей Чекурин. - В Воронежской области много людей, которым не безразлично будущее региона. Их нужно подключать к работе. Их идеи нужно реализовывать.