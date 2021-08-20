Получать деньги за пассажиров или километры: как улучшить работу транспорта в Воронеже?

Фото: Анна Гребенкина.

23 сентября в Москве пройдет специализированный форум, посвященный комплексному подходу к развитию общественного транспорта в стране. Главной темой для обсуждения станет переход на брутто-контракты и организация контроля за их исполнением.

В Воронеже уже давно идет дискуссия по поводу реализации этой трендовой модели пассажироперевозок. И возможно, предстоящий форум даст какой-то новый толчок, чтобы систему приняли как можно раньше.

Поэтому мы расскажем популярным языком, что же такое брутто-контракт. И покажем, какие изменения произойдут, если их введут в нашем городе.

Итак, брутто-контракт: что это?

Брутто-контракт предполагает наличие посредника между перевозчиком и пассажиром. У нас в стране таким посредником является муниципалитет. Почему он, ведь могут же перевозчики за все заплатить?

Да, могут. Но в первую очередь город должен быть заинтересован, чтобы жители комфортно перемещались. Поэтому муниципалитет забирает выручку от оплаты проезда на общественном транспорте, отдавая перевозчику деньги только за пройденный маршрут, который обслуживается по графику.

То есть при наличии этой системы гонки за пассажирами останутся в прошлом. Водители не будут перегораживать друг другу проезд, игнорируя остановки, с целью опередить автобус, с которым у них пересекаются маршруты.

Также у них появится обязанность соблюдения графика: ездить по расписанию и до позднего вечера (в Воронеже это до 22:45 в будни и до 23:30 в выходные).

Иными словами, водителю будет выгодно ехать за вами куда-то вглубь города ночью, потому что он получает деньги за километры.

Готов ли город?

Мы обратились к мэрии за комментарием по поводу взгляда городских властей на реализацию брутто-контрактов в Воронеже.

- Эта система внедряется уже в ряде городов. Но для таких, как Воронеж, она приносит бюджету дополнительные расходы от миллиарда до полутора миллиардов рублей в год, - отмечают в администрации. - На данный момент выработана необходимая последовательность действий, включающая в себя разработку документов транспортного планирования, введение безналичной оплаты проезда и выделенных полос. У государства при такой системе главная задача - выстроить контрольные функции и минимизировать собственную плату перевозчику. У последнего - не нарушать условий и получать максимальное количество средств за транспортную работу. Если говорить об изменении стоимости проезда, тарифная политика не относится к полномочиям администрации города, это прерогатива профильного структурного подразделения правительства Воронежской области. Тем не менее, следует отметить, что у нас стоимость проезда в общественном транспорте одна из самых низких, если сравнивать не только с сопоставимыми по масштабу городами, но и со многими из тех, которые значительно меньше Воронежа. Во многом это является одной из причин того, что наш город при транспортном реформировании и наведении, наконец, порядка в этой сфере оказался в значительно худших стартовых условиях. Несмотря на большое количество положительных сторон брутто-контрактов, сроки введения этой системы еще не установлены.

Что говорят перевозчики?

Также мы задали вопросы о возможном введении брутто-контрактов в Воронеже одному из городских перевозчиков. На них ответил исполнительный директор АТП-1 Владимир Георгиевский:

- Начнем с того, что, к сожалению, без финансовых вливаний ничего не получится. Идея заключается в следующем: согласно ГЛОНАСС проверяется количество пройденного километража, и оно оплачивается. Это замечательная вещь, потому что сразу налаживается дисциплина в работе водителей, а система перевозок в целом становится прозрачной и понятной. Со стороны перевозчиков здесь никаких трудностей нет, потому как примерно по такой же схеме уже давно работает пригородный транспорт. То есть, по ГЛОНАСС замеряется количество выполненной работы, и по ее результатам перевозчику доводятся субсидии. Это отличная система: поработал - получи денег, не поработал - получи штраф. Здесь есть хорошая мотивация. К тому же транспортная система может измениться к лучшему: у перевозчиков появится возможность трудоустроить необходимое количество водителей и обеспечить им достойную зарплату. Кроме того, активнее будет обновляться автопарк.

Да, в случае реализации брутто-контрактов городской бюджет понесет финансовые издержки. Но это поможет отрасли стать более прозрачной и четкой. И для этого необходимы совместные усилия и со стороны перевозчика, и со стороны властей. Сейчас отрасль работает на самоокупаемости, и поскольку тариф установлен не самый высокий, не дотягивающий до экономически обоснованного, перевозчикам приходится как-то выкручиваться. А отсюда возможны недоработки. Введение брутто-контрактов однозначно позволит повысить качество перевозок. Так что перейти на эту модель более чем реально, вопрос только в выделении средств.

Как это работает у других?

Теперь давайте взглянем на брутто-контракты немного по-другому, с позиции Сергея Тюрина: он пытается наладить эту систему в соседнем регионе:

- Переход на брутто-контракт - переход на современную схему работы и, самое главное, более комфортную для пассажиров. Да, это очень непростая схема, в корне отличающаяся от существующей. При идеальном варианте реализации количество положительных аспектов громадное, даже перечислять их не буду: про них и так говорят все задействованные стороны. Однако в первую очередь нужно понимать, что при новой схеме основная задача водителя - управление автобусом и соблюдение графика движения, за это он и получит деньги. В теории ему не нужно выполнять план по выручке, гнаться за каждым пассажиром, обгоняя коллег, и тут даже сбор платы за проезд отойдет на второй план. Но в реальности я сомневаюсь, что водитель автобуса допустит большое количества «зайцев». А вот то, что он не сдаст полностью выручку в кассу муниципального предприятия, - легко, так как это сложно доказать. Сейчас расклад прост: если водитель недосдал выручку - его уволят без особых разбирательств. А с переходом на брутто-контракт деньги становятся государственными, и, чтобы засудить маршрутчика, необходимы прямые доказательства его вины.

Дополнительным, но крайне необходимым инструментом при переходе на брутто-контракты будет выбор способа контроля за оплатой проезда. В разных городах реализация различная: переход на полностью безналичную форму оплаты (банковские и/или транспортные карты), использование контролеров (с моей точки зрения - крайне неуважительная к пассажирам форма контроля, они-то точно не должны пострадать от перехода на новую схему), применение систем подсчета пассажиропотока. Последние, кстати, на текущий момент испытывают бурный рост: увеличивается точность (появляется возможность отличить ребенка от взрослого, объемный багаж - от человека), расширяется функционал, снижается стоимость (хотя пока еще все равно остается немаленькой).

Напомним, что брутто-контракт изначально разработан в Германии, а первым российским городом, в котором он появился, стала Казань, где им довольны.

- Это проект последних трех лет. Лично мне нравится, что там решена задача комплексно, ведь «изолированных» решений по какому-то одному направлению не бывает. В результате в Казани заметно вырос интерес ко всему общественному транспорту, объем перевозок увеличился, - заявил директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин в одном из своих интервью.