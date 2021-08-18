Около 100 жителей Воронежской области получили компенсацию на переселение из ветхого жилья

Фото: архив КП

В Воронежской области уже около 100 жителей получили денежную компенсацию, которая позволит им быстрее переехать в новое жилье. Компенсационная выплата – еще одна возможность улучшить жилищные условия, помимо приобретения квартир во вторичном фонде или новостройках. Об этом сообщили в облправительстве 18 августа.

Там пояснили, что денежное возмещение жители региона могут получить, если в их населенном пункте нет возможности построить новую многоэтажку, а предлагаемое жилье на вторичном рынке не устраивает. Компенсация равна оценочной стоимости квартиры. Получив эти деньги, воронежцы уже сами подыскивают для себя новые квартиры или дома, причем в любом населенном пункте области. Участие в программе ускоренного переселения из аварийных домов уже приняли жители Эртильского, Острогожского, Таловского, Кантемировского, Бутурлиновского районов и Воронежа. Работа ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Согласно стратегии губернатора Александра Гусева, регион должен стать удобным местом для жизни. Этому способствует, в частности, программа переселения. Новое жилье должно быть не только комфортным, но и энергоэффективным. Плюс к этому – у воронежцев должно быть несколько возможностей его приобретения или улучшения, в том числе и через денежную компенсацию.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

– До конца 2022 года предстоит обеспечить достойным жильем почти 1 485 жителей нашего региона. Из федерального, областного и местных бюджетов на эти цели направляется 922,7 млн рублей. Конечно, выплата компенсаций – быстрейший способ переселения. Воронежская область обязуется досрочно, до 31 декабря 2022 года, завершить программу переселения воронежцев из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, – сказал губернатор Александр Гусев.

В Острогожске, например, все 7 семей, участвующих в проекте по переселению, уже получили 8,2 млн рублей, а в Кантемировке две семьи – 2,7 млн рублей. Они готовятся к новосельям.

В ближайшее время получат компенсации на общую сумму 16,5 млн рублей еще 14 семей, а это 44 человека, проживающих в поселке Зеленый Березовского сельского поселения Бутурлиновского района. Многие из них давно хотели приобрести частные дома вместо квартир, компенсация даст такую возможность.

После расселения этих семей в Воронежской области не останется аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.