В Воронеже определили подрядчика на строительство мегашколы на Московском проспекте

По проекту, в мегашколе на Московском проспекте в одну смену смогут учиться 2 860 детей. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии определили подрядчика на строительство школы, которая станет одной из самых больших в России.

- Торги приходилось объявлять неоднократно, поскольку не было потенциальных участников. Но при последней процедуре подана заявка с предложением в 3,53 млрд рублей, она соответствует всем требованиям, – сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Губернатор Александр Гусев не раз подчеркивал, что строительство школ в регионе — это не просто создание современных и технологически оснащенных объектов, но и формирование пространств всестороннего личностного развития детей. Под такую сложную задачу необходим зарекомендовавший себя подрядчик. Именно такой в результате конкурентной процедуры отбора появился и у «мегашколы». Ранее ООО «Стройинжиниринг», созданное белорусскими партнерами и зарегистрированное в Семилукском районе, получило право на возведение Стрелицкой школы. Сейчас она практически готова. Контроль со стороны органов областной власти показывает, что строительство прошло качественно.

- Внимание к строительству будет самое пристальное, и к качеству, и к срокам, причем со всех уровней — школа будет строиться с федеральным софинансированием, — подчеркнул Александр Гусев.

Контракт со строительной компанией планируют заключить не позднее 31 августа. ООО «Стройинжиниринг» предстоит построить здание с переменной этажностью в 2-4 этажа. «Пятно» застройки основного здания составит более 21 тысячи квадратных метров, а его площадь в итоге достигнет почти 60 тысяч «квадратов».

— Подрядчик имеет серьезный опыт строительства объектов соцсферы в регионе. Однако надо учесть, что столь сложный, амбициозный и масштабный проект никогда не реализовывался в Воронеже, Кроме того, сейчас все подрядчики сталкиваются с серьезными трудностями из-за изменений цен на стройматериалы. Поэтому всем ответственным муниципальным службам поставлена задача не только постоянно контролировать ход и темпы работ, но и оказывать их исполнителю все необходимое содействие. - отметил Вадим Кстенин.

Напомним, в начале апреля проект школы, разработанный институтом «Гипрокоммундортранс», прошел госэкспертизу, после чего подготовили документацию для проведения торгов.

Учебное заведение возведут на Московском проспекте. В нем будет 110 классов. В мегашколе в одну смену смогут учиться 2 860 детей. С ними будут заниматься 220 педагогов.

В новой школе предусмотрены несколько обособленных учебных блоков, созданных по направлениям — «Наука», «Общество», «Техника и IT», «Искусство», «Спорт». У детей появится возможность заниматься в художественной мастерской, студии хореографии, развивать школьное телевидение и наблюдать за звездами в планетарии и астрономической башне. Будет создана большая спортивная инфраструктура: футбольное поле, беговые дорожки, площадка для спортивных игр (волейбол, баскетбол), сектор для метания мяча и прыжков, универсальные площадки для общефизической подготовки и сдачи ГТО.

Пришкольная территория, не входящая в спортивное ядро, будет рассчитана на детей разного возраста. Будет, где поиграть, покататься на скейтах и роликах, на велосипедах, а зимой — на лыжах. Предусмотрены также селекционный участок с теплицами для полевых и овощных культур, площадка для летательных аппаратов и квадрокоптеров и водоем, заселенный рыбками и растениями — для наблюдений и опытов.