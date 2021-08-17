В Воронеже экипировка первоклашки обойдется в сумму от 13 тыс рублей

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

В августе проблема № 1 для мам и пап - купить все необходимое к школе. И если родителям «бывалых» школяров легче (есть часть канцтоваров, а у кого-то и форма еще сгодится на годик), то собрать на учебу первоклашку - настоящая головная боль и серьезное «потрясение» для семейного бюджета.

В СТИЛЕ ПРЕППИ

Самая затратная статья расходов здесь - форма. И чтобы найти хорошую и недорогую, нужно постараться.

- Выбирайте модели из смесовой ткани (шерсть с вискозой и небольшим процентом синтетики) на «дышащей» вискозной подкладке. Одежда из стопроцентной синтетики не дышит, зимой не греет, дети в такой форме потеют и чаще простужаются, - советует стилист Татьяна Подъяблонская. - Не покупайте школьную форму первоклашкам на два-три размера больше: ребятишки становятся похожи на мешковатых пугал. Форма должна быть красивой и удобной. Возьмите за основу стиль «преппи» - смесь делового стиля и смарт-кэжуал. Лучше купить комплект из нескольких вещей - сарафан, юбка, брюки, жакет, жилет, кардиган - для девочек. Для мальчиков - пиджак, брюки, жилет, кардиган. Тогда будет сразу несколько вариантов форменной одежды, которые можно менять в зависимости от ситуации или времени года, добавляя разные блузки/рубашки или водолазки. Жилеты можно взять и костюмные, и трикотажные. Для девочек еще интересная фишка - съемный воротник, его можно надевать сверху футболок, топов с круглой горловиной, джемперов, водолазок и кардиганов, и тем самым разнообразить образы. «Оживить» форму помогут разноцветные блузки и рубашки пастельных оттенков с тонкой полоской или мелкой клеткой. Как вариант можно купить форму из тканей компаньонов, например, однотонный жакет, а юбка с графичным рисунком - в крупную клетку.

Врачи-отопеды советуют покупать детям обувь кожаную, на гибкой подошве, с жестким задником, со стелькой-супинатором, поддерживающим свод стопы, и обязательно с кожаными или тканевыми «внутренностями», чтобы ножка «дышала».

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ ДЕВОЧКИ

Жакет - 1200-3500 руб.

Жилет - 400-800 руб.

Юбка - 600-1500 руб.

Сарафан - 700-2000 руб.

Блузка - 700-1700 руб.

Рубашка - 500-1500 руб.

Брюки - 1200-1700 руб.

Туфли - 1000-2500 руб.

Гольфы - 100-180 руб.

Банты - 150 руб.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ МАЛЬЧИКА

Костюм-двойка - 3500-8500 руб.

Пиджак -1600-2200 руб.

Брюки - 700-1700 руб.

Рубашка - 500-1500 руб.

Галстук - 150-350 руб.

Бабочка - 120 руб.

Ботинки - 1000-3500 руб.

Спортивная форма

Костюм - 1200-3500 руб.

Кроссовки -1000-2000 руб.

Кеды - 500-1500 руб.

Носки - 40-60 руб.

ВЕСОМЫЙ РАНЕЦ

Следующая по значимости трата - портфель. И его нужно найти правильный. Ортопедический ранец стоит от 6500 рублей (обычный мягкий рюкзачок можно найти и за 1300 рублей). Выбирая правильный ранец, обращайте внимание на следующие требования. Сумка должна иметь жесткую конструкцию, и при этом быть легкой как пушинка, ведь портфель с учебниками согласно стандартам не должен весить больше 3,5 кг. Спинка ранца должна иметь внутреннюю вставку, чтобы правильно распределять нагрузку на спину ребенка. А портфель - широкие лямки и светоотражающие элементы, чтобы водители видели школьника на дороге в темное время.

Что касается канцелярских принадлежностей. Если поставить цель сэкономить, то минимальный набор канцтоваров по самым низким ценам обойдется в 1200 рублей.

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР КАНЦТОВАРОВ

Тетради в линейку, 12 листов, 5 шт по 20 руб, итого 100 руб.

Тетради в клетку, 12 листов, 5 штук по 20, итого 100 руб.

Обложки для тетрадей, комплект 10 штук - 100 руб.

Пенал - 50 руб.

Набор ручек, 4 шт - 12 руб.

Набор простых карандашей, 3 шт - 70 руб.

Линейка - 10 руб.

Точилка - 20 руб.

Ластик - 7 руб.

Дневник - 40 руб.

Альбом для рисования, 12 листов - 30 руб.

Пластилин - 60 руб.

Цветные карандаши, 12 цветов - 60 руб.

Акварельные краски, 12 цветов - 100 руб.

Набор кисточек, 3 шт - 40 руб.

Цветная бумага, - 70 руб.

Клей - 20 руб.

Ножницы - 150 руб.

Набор обложек для учебников - 130 руб.

Папка-конверт (для труда или рисования) - 80 руб.

Итого: 1250 рублей.

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ «КП»

Чтобы сэкономить, проявляйте изобретательность!

- Кооперируйтесь по нескольку человек (с соседями, друзьями) - чтобы получить скидку с большой покупки.

- Возьмите у друзей дисконтные карты, не стесняйтесь просить скидку в магазинах.

- Не отказывайтесь от похода в сэконд-хенды.

- Не стесняйтесь навести справки среди знакомых - возможно, костюмчик и портфельчик своего выросшего чада друзья-родственники отдадут вам даром или продадут по сходной цене!

ЧТО ПОЧЕМ

Школьная «экипировка» первоклашки (по минимальным ценам):

Канцтовары - 1250 руб.

Ранец - 3500 руб.

Форма - 5150 руб.

Туфли - 1000 руб.

Спортивный костюм - 1200 руб.

Кроссовки - 1000 руб.

Всего: 13100 руб.