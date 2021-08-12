Воронежская область попала в топ-20 промышленного рейтинга российских регионов

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Воронежская область вошла в топ-20 субъектов страны по темпам роста промышленного производства. Об этом говорит рейтинг, составленный РИА «Рейтинг» по итогам первого полугодия 2021 года. Эксперты отметили, что динамика региона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 113%. Об этом сообщили в областном правительстве 11 августа.

Губернатор Александр Гусев отметил, что такой результат воодушевляет, но региональные власти не будут останавливаться на достигнутом и ставят себе более высокие цели.

«Это соотносится с моим стратегическим приоритетом – развивать промышленность, создавая тем самым новые рабочие места, наращивая налоговую базу, заводя в Воронежскую область новые технологии. Промежуточный результат воодушевляет, но мы ставим себе более высокие цели», – написал в своем Telegram-канале глава региона.

фото: архив КП

Также он заявил, что власти намерены через проект «Новая индустриализация» создать в области к 2024 году еще порядка пяти тысяч рабочих мест (как за счет уже существующих, так и за счет новых площадок). А в будущем планируется увеличить промышленное производство более чем на 30% не только по темпам, но и по объему.

«Так что не только будем в 20-ке лидеров, но и постараемся занять место повыше. Цели амбициозные, но, я уверен, достижимые», – поделился планами губернатор.

Помимо этого, власти намерены продолжить развитие индустриальных парков, ОЭЗ и ТОСЭР. Так, в текущем году на улучшение инженерной инфраструктуры на указанных территориях будет направлено порядка 1 млрд рублей.