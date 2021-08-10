«Фанаты сидят под окнами»: тиктокеры-миллионники из Воронежа рассказали об обратной стороне популярности

Воронежцы обратили внимание на приложение во время карантина.

Наверняка многие слышали о социальной сети «ТикТок». Основная суть приложения - снять и выложить короткий ролик (до трех минут) в вертикальном формате. Видео выдаются пользователям в случайном порядке. С ростом количества лайков и комментариев конкретного ролика, как правило, увеличивается и число подписчиков аккаунта.

Воронежцы не остались в стороне от популярного тренда. Одной из первых в соцсети продвинулась Диана Астер. Сейчас девушка живет в Москве в популярном блогерском доме Dream Team House вместе с Даней Милохиным и другими тиктокерами.

Однако Диана не единственная уроженца Воронежа, которая сумела покорить пространство «ТикТока». Мы пообщались с другими блогерами-миллионниками из нашего города.

«СПАСИБО КАРАНТИНУ»

Станиславу Понятовскому и Полине Сыровяткиной удалось собрать более миллиона подписчиков всего за три месяца. В своих видео ребята, которым слегка за 20, показывают прелести семейной жизни и устраивают розыгрыши друг над другом. Так, в одном из роликов Поля находит в машине кольцо, которое в итоге оказывается не для нее. Это видео собрало восемь миллионов просмотров.

Практически все записи пары набирают миллионы просмотров и тысячи комментариев. При этом Станислав успевает работать, Полина же только окончила университет. Кроме страницы в «ТикТоке», ребята ведут профиль в «Инстаграме» и делают прямые эфиры на «Твиче» (видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр – ред.).

Как рассказал «КП-Воронеж» Станислав, идея снимать видео именно для «ТикТока» пришла на карантине:

- Все начала Поля. В своем первом аккаунте она набрала 75 тысяч подписчиков. Позже уже я завел страницу. Мы не совсем понимали, как устроено приложение и каким образом в нем продвигаться, поэтому пробовали все подряд, искали себя. Как только начали выкладывать совместные ролики, наши просмотры взлетели. Количество подписчиков выросло, активность не утихает.

Стас и Полина. Фото: предоставлено героем публикации.

«ДОХОД ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОС»

Молодой человек признается: просмотры и дали мотивацию записывать новые ролики. Тем более, что сложностей в съемке таких «семейных» видео нет. Действительно ли пранки над Полиной настоящие или это все постановка, Станислав отвечать не стал, мол, «секрет производства». Но понятно, что именно они приносит паре и доход, и популярность.

- Нас часто узнают на улице, регулярно подходят, говорят приятные слова. Фоткаются и удивляются, что мы живем в Воронеже. С «ТикТоком» наш доход значительно увеличился. Каждая рекламная интеграция стоит по-разному. Предложений много, но мы тщательно их просматриваем и выбираем только то, что подходит под наш формат, - делится Станислав.

Также молодой человек отмечает, что приложение - нестабильная площадка. Активность, как и доход от видео, может резко упасть:

- Все, что в наших силах - работать над качеством контента. Никакой секретной формулы успеха нет. Главное - быть искренним, найти себя, транслировать свое творчество от самого сердца, и тогда твоя аудитория тебя найдет, - размышляет блогер.

ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН - НА ОКРОШКЕ

Не меньшей популярности смогла добиться домохозяйка с 14-летним стажем из села под Воронежем. Светлана Тарлавина уже набрала более миллиона подписчиков в «ТикТоке» и более 200 тысяч в «Инстаграме». Основная «фишка» блогера - дегустация продуктов, распаковка вещей и видео с мужем и двумя детьми. За первые пять дней Светлана сняла около 60 видео.

- Старший сын сказал, что все его одноклассники сидят в «ТикТоке» и посоветовал скачать приложение. Правда, сделала это только месяца через три. Поначалу просто смотрела ролики, но на третий день прошла регистрацию и 2 июля 2020-го начала выкладывать по 12 видео в день. Делала окрошку и подумала: «Почему бы не есть любимое блюдо и одновременно общаться с людьми?» Тем более видела, что люди из Кореи делают подобное, - рассказывает блогер. - Я решила снимать обычную жизнь простых людей. Включила камеру, и понеслось. На пятый день, мы как раз пошли с детьми в магазин, захожу в приложение, а у меня 3000 просмотров! Час стояла возле торговой точки: боялась просмотры остановятся. На восьмой день появилась первая тысяча подписчиков. И тогда подумала: «Господи, в 32 года я сделала такое!»

Светлана Тарлавина. Фото: Кирилл Мишин

«ХОЧУ ВСТРЕТИТЬСЯ С ХЕЙТЕРАМИ!»

Сейчас видео Светланы набирают не менее 150 тысяч просмотров. Семью Тарлавиных полюбили десятки тысяч человек. У нашей героини два аккаунта в «ТикТоке»: на одной странице 1,3 миллиона подписчиков, а на другой - 300 тысяч. Второй профиль был создан не просто так. Главная головная боль Светланы – блокировка аккаунта. На нее часто жалуются хейтеры, она подает апелляции и почти все выигрывает. Видео восстанавливают, но в «блоках» все равно сидит неделями.

- С одной стороны, без хейтеров у меня не будет комментариев, какого-то актива. С другой - я уже набрала такую большую аудиторию, что хочется меньше негатива. Можно ведь дружить и общаться. Я бы с удовольствием с ними встретилась. Мы могли бы что-то обсудить, возможно, они бы поняли меня. В общем, хочу встретиться с хейтерами! - делится блогер.

При этом, как рассказывает Светлана, просто есть на камеру – неинтересно. На таком контенте за полгода она собрала 200 тысяч подписчиков. А потом рост остановился. Тогда блогер поняла: нужно делать более семейные и юмористические видео. Сейчас она часто снимает поездки с детьми и мужем на море, совместные прогулки, все это не обходится без шуток. Некоторые такие ролики набирают по 10-16 миллионов просмотров.

- Я могу делать так, чтобы все видео «залетали» на миллионы, но нас уничтожат хейтеры. Это хайп, трэш, какой-то стеб над близкими. Моя аудитория всегда жалеет мужа, они думают, что он бедный и несчастный. На самом деле супруг меня поддерживает, предлагает свои идеи. А еще муж читает некоторые комментарии, и он в шоке. Хотя я много раз говорила подписчикам, что это просто контент. Мы нормальная семья, - рассказывает Светлана Тарлавина.

Светлана Тарлавина. Фото: Кирилл Мишин

«ИНОГДА СТАНОВИТСЯ СТРАШНО»

По словам собеседницы, «ТикТок» не приносил ей никакого дохода, поэтому в январе она начала просить людей подписываться на свою страницу в «Инстаграме». И не ошиблась. 200 тысяч подписчиков положительно сказалась на ее финансовом положении. Точных цифр Светлана не называет, но говорит, что денег от рекламы хватает на обеспечение семьи. При этом она не продвигает и не советует своим подписчикам сомнительные вещи: казино, ставки, гадание и так далее.

Но не только рекламодателями обзавелась Светлана, в жизни домохозяйки появились фанаты.

- Я хорошо отношусь к ним. Недавно меня ждали мальчишки у салона красоты. Вышла, предложила им пройтись. Они сняли со мной сторисы, я передала приветы всем их родственникам. Ко мне часто подходят люди. Пока добиралась на интервью, человек 30 обратились ко мне, кто-то даже цветок подарил, - продолжает собеседница. - Мы с семьей сейчас живем в поселке недалеко от Воронежа. У нас квартира находится в бывшем общежитии на первом этаже. Все об этом знают, и часто фанаты сидят под окнами.

По словам Светланы, она даже перестала ходить в местные магазины, потому что люди буквально заглядывают в корзину.

- В поселке это считается нормой. Я выхожу - меня все видят, знают. Но когда приходят к твоему дому… Возвращаюсь домой, а дети рассказывают, что полдня какие-то мужчины сидели и ждали меня. Это немного страшно. Думаем снять квартиру в Воронеже, но для начала нужно понять, как сына устроить в школу не по прописке.

В «профессиональных» планах нашей собеседницы разнообразить контент. Например, пойти в спортивный зал и начать худеть:

- Первый миллион возьму на еде, второй на похудении, а третий на разводе! Это наши с мужем шутки. А вообще, главное в «ТикТоке» - не перегореть, снимать видео, завоевывать сердца аудитории, но не потерять себя как личность. Именно это помогает мне и дальше снимать контент для фанатов и даже хейтеров, - заключает Светлана.