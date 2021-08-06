«Контроль вместе с жителями»: в Воронеже продолжается ремонт дворов

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В Воронеже этим летом у дорожников и строителей выходных практически нет. Здесь полным ходом идут работы по реконструкции дворов и общественных зон, которые попали в муниципальную программу благоустройства на 2021 год. Но не только это заботит депутатов гордумы, к которым нередко обращаются горожане за помощью. Важно помочь жильцам подать заявления, чтобы их двор отремонтировали, но и проконтролировать вместе с ними ход проведенных работ.

Например, совсем скоро с обновленной дворовой территорией будут жители переулка Санаторный, д. 2 и д. 2а в микрорайоне Сомово Железнодорожного района. Сейчас здесь готовятся к преображению. Подрядные организации во время проведения работ стараются учесть и пожелания жителей, и особенности территории, и сложившуюся инфраструктуру.

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С инспекцией лично сюда приехал депутат Воронежской городской Думы от партии «Единая Россия» Владислав Новомлинский. Старшая по дому Валентина Кузькина рассказала парламентарию о пожеланиях местных жителей.

– Мы регулярно и системно работаем над тем, чтобы как можно больше дворовых территорий было включено в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды». По этому адресу работы продлятся до начала осени. Есть дизайн-проект, есть предложения со стороны жителей – мы стараемся реагировать на все поступающие предложения», – рассказал Владислав Новомлинский.

Нередко уже на месте жители говорят о вопросах, которые необходимо решить. К примеру, старшая по дому посетовала на то, что не вывозят опиленные сучья от деревьев, а также что дом №2 по переулку Санаторный нуждается в ремонте кровли и канализации. Депутат взял на заметку: по всем вопросам будут направлены обращения в соответствующие инстанции.

Далее Владислав Новомлинский отправился на встречу с жителями домов №4 и №4а по переулку Санаторный. Здесь местные жители рассказали о своих злоключениях, но не по поводу дворов, а по поводу непомерно высоких тарифов на услуги теплоснабжения. Вникнув в ситуацию, депутат пообещал направить запросы и по этой проблеме.

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Еще одна встреча произошла рядом с несанкционированной свалкой, расположенной рядом с домом № 102 по улице Калининградская. Жители пожаловались парламентарию, что куда только не писали, чтобы территорию благоустроили, но безуспешно. На территории, где могли бы спокойно гулять горожане, – кучи мусора, который завозят и сбрасывают кто попало. Посовещавшись с жителями, депутат предложил представителям управы рассмотреть возможность создания на месте свалки небольшого сквера.

И горожане, и депутат пришли к выводу: в зеленую зону со скамейками, деревьями, ограждением и освещением вряд ли будут привозить целые багажники всевозможных отходов. Также Новомлинский заверил, что если получится сэкономить на торгах в реализации проектов в рамках наказов избирателей, то подготовительные работы можно было бы начать уже осенью. А городские чиновники пообещали поставить на этом месте контейнерную площадку и облагородить ее до конца года.

Ирина Шабанова

фото предоставлено пресс-службой Воронежской городской Думы