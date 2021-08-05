В гордуме обсудили состояние ливневых канализаций Воронежа

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После аномальных летних дождей в Воронеже городские парламентарии обсудили состояние сетей ливневой канализации. Тему подняли на Совете городской Думы.

Сильные ливни, которые обрушивались на областной центр в июне и июле, хоть и длились недолго, но оставляли после себя потопы в разных районах. Горожанам приходилось испытывать неудобства, властям экстренно искать выходы из сложившейся ситуации, а коммунальным службам делать уборку и ремонт. Из-за этого депутаты еще раз обратили внимание к проблемам воронежской ливневки, чтобы найти комплексные решения для улучшения ее работы.

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Присутствующие на Совете заслушали подробный доклад о проблемных участках ливневой канализации, причинах перегруза и предложения о мерах по устранению подтоплений.

Председатель гордумы Владимир Ходырев подчеркнул, что проблемой надо тщательно заниматься. По его словам, та часть дождевой воды, которую не забирает сток, идет на КНС. Но остается весьма болезненный вопрос, связанный с водохранилищем, куда также направляются почти все стоки.

– Она очень важна и с точки зрения сохранения водохранилища и с точки зрения тех процессов, которые происходят в городе, в городских парках и на городских улицах после дождя. Нам надо концепцию выработать, никто не говорит, что за день, год или два – нам надо двигаться, посмотреть комплексную программу, – прокомментировал спикер городского парламента.

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Перед депутатами выступил руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов. Он пояснил, что сейчас идет работа по проектированию набережной водохранилища, где в том числе внимание уделяется сетям ливневой канализации.

– У нас будет предусмотрено переустройство коллекторов и устройство очистных – чего до этого не было, – сообщил Олег Котов.

В свою очередь председатель постоянной комиссии по ЖКХ Александр Сысоев сразу после Совета провел заседание профильной комиссии. На нем он обратился к руководителю управления дорожного хозяйства Воронежа с просьбой «сформулировать необходимые условия – может идеальные, при которых можно решить эту задачу».

– Нужно определить, сколько нужно времени, включая проектирование, строительство очистных систем. Это большая работа, она быстро не решится, но у все появится понимание куда двигаться, какие этапы предстоят. Чтобы стало присутствовать понимание у граждан, что мы делаем, как депутаты, чтобы решить задачу через пять или может десять лет, но главные точки нужно наметить сейчас, – подытожил парламентарий.

Евгения Фролова