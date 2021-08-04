В Воронежской области открыли штаб общественной поддержки парламентской партии большинства

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В Воронеже открыт региональный штаба общественной поддержки «Единой России». В нем будут собирать предложения в народную программу партии, а также оперативно решать конкретные вопросы широкого спектра- от сферы ЖКХ до здравоохранения.

3 августа заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев и председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии Владимир Нетёсов приняли участие в открытии штаба.

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По мнению Алексея Гордеева все представители штаба общественной поддержки - известные люди высокого профессионального уровня. Это признанные лидеры в своих сферах деятельности.

Кто вошел в штаб?

В составе регионального штаба будут работать представители волонтерских движений, профсоюзов, некоммерческих организаций, организаций молодежи, ветеранов, инвалидов, многодетных семей, ректоры крупных региональных вузов, представители сферы культуры, здравоохранения, спорта.

- Открытие штаба общественной поддержки - знаковое событие. Это важный институт, потому что любое планирование развития конкретной области или конкретного города, муниципалитета возможно только тогда, когда идет опора на общественное мнение. В штабе собрались очень яркие люди, которые объединились, чтобы выработать ту самую народную программу. Каждый житель Воронежской области может зайти на сайт программы или прийти в общественную приемную партии и оставить свое предложение по различным направлениям. Чем больше к нам поступит предложений, тем более качественной, в том числе, будет работа Государственной Думы в следующие пять лет, - считает Марина Андрейчук, руководитель региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия».

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Как будет идти работа?

В штабе общественной поддержки будут проходить как в онлайн, так и в живом режиме приемы воронежцев, круглые столы и стратегические сессии с экспертами, тематические встречи с лидерами общественного мнения и активистами. Во время таких мероприятий будут формироваться предложения по решению конкретных вопросов, которые волнуют общественные организации и людей в регионе. В том числе, как уже было сказано, будут собираться предложения в народную программу партии.

- Создание такого штаба особенно важно для жителей районов Воронежской области - это возможность включиться в решение насущных вопросов местным лидерам общественного мнения, - отметил председатель Воронежского областного общественного совета по развитию территориального общественного самоуправления Артем Зубков.

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Какие вопросы будут решать?

На открытии регионального штаба прозвучал ряд предложений от общественников: речь, например, шла о необходимости создания на федеральном уровне программы по переоснащению перинатальных центров, о более активном вовлечении местных жителей в благоустройство общественных пространств, об организации профориентированных выездных туров для сельской молодежи.

- Пандемия коронавируса, которая бушует во всем мире, испытывает на прочность и сферу здравоохранения Воронежской области. Прирост заболевших стремительный. Но, как показывает практика, наши медики справляются с поставленными задачами. Это доказывает хотя бы то, насколько оперативно были развернуты 5 тысяч коек для пациентов с COVID-19 в нашем регионе. Но впереди стоит много задач перед здравоохранением и другими сферами региона. На штабе общественной поддержки прозвучало немало практичных вопросов заместителю председателя Госдумы Алексею Гордееву. Он многое уже сделал для нашего региона и сегодня продолжает работать по разным направлениям. Именно Алексей Гордеев лоббировал строительство хирургического корпуса онкоцентра на федеральном уровне. Из 85 регионов, пожалуй, каждый хотел получить средства на возведение такого медучреждения, но выбрали именно Воронежскую область, - отметил главный онколог региона Иван Мошуров.