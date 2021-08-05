В Воронеже появятся еще шесть благоустроенных скверов

. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мае на интернет-ресурсе «Активный электронный гражданин» провели голосование, на котором определили, какие общественные пространства, по мнению горожан, нужно благоустроить в первую очередь. Людям предлагали выбрать один из шести вариантов – по одному в каждом районе города.

Победителем стал известный всем горожанам парк «Алые паруса». Однако мэр Воронежа Вадим Кстенин обещал приложить максимум усилий, чтобы не только лидер рейтинга, но и пять других скверов, за которые голосовали воронежцы, были оперативно благоустроены. Эту инициативу поддержал губернатор Александр Гусев.

Напомним, в список «голосуемых» территорий вошли, кроме «Алых парусов», скверы «Футбольный» (Железнодорожный район), «Крымский» (Советский район), парк Победы (Коминтерновский), общественное пространство по улице Кропоткина, 4 (Ленинский) и сквер «Никитинский» (Центральный).

Все эти пять мест, конечно, не такие крупные, как «Алые паруса», но, как подчеркивал глава города, не менее важные для живущих рядом воронежцев.

– Помимо больших общественных пространств, которые требуют достаточно большого уровня финансирования, таких как проспект Революции, Петровская набережная, парки, скверы, есть ряд малых. Людям зачастую гораздо важнее рядом со своим жильем иметь именно такие небольшие места отдыха, которые будут благоустроены, чтобы можно было проводить в шаговой доступности свое время и досуг, - говорит мэр Вадим Кстенин. – Мы планировали в этом году начать благоустройство той территории, которая победит в голосовании. Но люди настолько активно приняли участие, что в итоге губернатор принял решение начать благоустройство всех шести общественных пространств,

На данный момент полным ходом идут работы по благоустройству сквера «Крымский», расположенного в Советском районе на улице Пирогова. Он появится на месте расселенных и снесенных ранее домов.

. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Территории сразу же был придан статус сквера, чтобы защитить ее от застройки. Рядом находится детская школа искусств, через дорогу школа № 63, вокруг расположены современные и старые многоэтажки. При этом ближайший зеленый уголок находится на расстоянии около километра – это сквер Комсомольский. Скоро он будет в этом микрорайоне не одинок.

Еще месяц назад на улице Пирогова был пустырь, превращенный в стихийную парковку. А теперь уже угадываются очертания будущего парка.

В новом сквере найдется место для спокойных пеших прогулок. Обязательно будет оборудована детская площадка с мягким резиновым покрытием.

– Мы давно живем в этом районе, и до недавнего времени обходили пустырь стороной. Для прогулок, особенно с детьми, он был непригоден. Теперь с нетерпением ждем, когда у нас появится парк, каждый день наблюдаем за ходом работ, – рассказала Юлия Валикова, гулявшая с дочерью.

Девочка с любопытством смотрела на работающую технику и на то, как рабочие разравнивали песок: скоро здесь будет пешеходная дорожка. По условиям контракта, в октябре работы должны быть завершены полностью.

Также идет реконструкция сквера на улице Никитинской. Хотя он и был ранее обновлен, но это было уже довольно давно. Оборудование устарело как морально, так и физически. А между тем – это популярное место для игр не одного поколения.

- У меня с этой площадкой связаны теплые детские воспоминания. , – поделился Артем Башмаков. – И сейчас, уже взрослым, приятно сюда возвращаться. Помню, как здесь появилась площадка нового типа. Но прошло время, и она тоже стала устаревать. Уверен, что обновленный сквер не оставит жителей Центрального района равнодушными.

Сейчас подрядчик ведет демонтаж старого оборудования и прокладывает новые дорожки. Вместо прежних, морально устаревших горок, качелей будут установлены современные, отвечающие самым строгим требованиям.

. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Контракт, по которому ведутся работы в сквере – двухгодичный. Однако, основную часть работ планируют завершить уже в 2021 году.

Основную часть работ в сквере на улице Никитинской планируют завершить уже в 2021 году. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Также недавно стартовали работы по благоустройству сквера «Футбольный» в Железнодорожном районе. Там рядом с набережной располагался неприглядный пустырь, который скоро обретет новый вид. Со дня на день планируют начать работы по благоустройству общественного пространства по улице Кропоткина, 4. Частично обновлено пришедшее в негодность оборудование парка «Алые паруса». Также в планах реконструкция парка Победы в Коминтерновском районе.

. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Вместе со строительством музея ВДВ начнем и его благоустройство. У нас есть проектно-сметная документация, экспертиза на нее и лимит денег, чтобы начать строительство, – сообщил мэр Вадим Кстенин.

Таким образом, скоро в каждом районе Воронежа появится по одному современному общественному пространству, где можно будет хорошо отдохнуть и взрослым, и детям.