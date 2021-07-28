«Место памяти и скорби»: губернатор Воронежской области осмотрел место будущего мемориала в Острогожске

.

26 июля губернатор Александр Гусев в ходе рабочей поездки в Острогожский районпобывал в Северном микрорайоне райцентра на месте для перезахоронения погибших в годы Великой Отечественной войны. В 2022 году здесь планируют возвести мемориальный комплекс.Глава региона также проинспектировал строительство пристройки нового корпуса детского сада №8. Двухэтажное здание, соединенное с существующим детсадом теплым переходом, сможет принять 205 малышей.

«Для города это важный объект»

Строительство нового корпуса детского сада №8 в Острогожске началось в июне 2020 года. Сдадут здание в эксплуатацию в ноябре 2021 года. На стройке работают 59 человек, но в планах строителей – усилиться. Сейчас идет устройство крыши, утепление фасада. Начаты внутренние работы: вентиляционные, электромонтажные, сантехнические. В помещениях уже облицовывают стены керамической плиткой и утепляют полы.

На стройке работают 59 человек, но в планах строителей – усилиться

На первом этаже расположится ясельная группа, пищеблок, кабинет психолога, сенсорная комната, кабинет логопеда. На втором – помещения других детских групп, музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет конструирования и моделирования, кабинет художественной деятельности, кабинет опытов и исследований.

Сдадут новый корпус детского сада в эксплуатацию в ноябре 2021 года

– Видно, что детский садик строится, хоть отставание от сроков есть, но не критичное абсолютно. Компания-застройщик – крепкая, она уже много объектов в области возводила. Строила дома в Николаевке в Павловском районе – получилось хорошо и качественно, поэтому надеемся, что отставание устранят, вовремя завершат работы и сделают все хорошо. Будет объект, который не просто дополнит существующий детсад, для города это важный объект, – отметил Александр Гусев.

«Это будет трогать души молодых людей»

В мае поисковики воронежского объединения «Дон» обнаружили 640 останков на месте бывшего лагеря советских военнопленных у села ЛушниковкаОстрогожского района. Позже поисковики нашли еще 20 мест захоронений, в которыхтолько по приблизительной оценке находится до 8 тысяч человек. Также поисковики обнаружили останки, предположительно, четырех подростков – были найдены пионерские пряжки. В августе в Острогожске запланировано проведение Всероссийской вахты памяти, в ходе которой эксгумируют не менее 700 останков.

Глава региона поручил проработать проект благоустройства территории с мемориалом и уже в 2022 году начать работы

2 сентября должно пройти перезахоронение найденных останков в Северном микрорайоне Острогожска, со временем здесь появиться мемориальный комплекс. Речь идет об участке рядом с парком «Патриот», открытие которого запланировано на август 2021 года в рамках Международных армейских игр. На территории парка возведены блиндажи военного времени, находится раритетная и современная военная техника. Тут будут проводить военно-патриотические мероприятия для жителей: экскурсии, фестивали, Уроки памяти, дни призывника.

Глава региона поручил проработать проект благоустройства территории с мемориалом и уже в 2022 году начать работы. Александр Гусев подчеркнул, что, по возможности, заниматься благоустройством и вести работы в мемориальной зоне нужно параллельно.

– Масштаб трагедии, который тут произошел, наверное, пока и оценить не можем, но по тем источникам, что уже удалось посмотреть, можно говорить о том, что тут погибли больше 8 тысяч человек. Мы должны сделать тут место памяти и скорби, но это не должно быть что-то шаблонно-монументальное. Тут должно появиться что-то сдержанное, но то, что будет трогать души молодых людей, потому что в памяти уже стираются эти страшные события. Проработаем с нашими архитекторами, может быть, объявим конкурс на главную мемориальную композицию, – отметил глава региона.