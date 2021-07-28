Супруги-медики из Воронежа рассказали, как пережили первый год пандемии коронавируса

Олег и Наталья Сорокины Фото: предоставлено героем публикации.

В мае прошлого года мы рассказывали, как из-за пандемии коронавируса заведующий отделением анестезиологии-реанимации в воронежской БСМП № 8 в течение нескольких месяцев не мог подержать на руках своего новорожденного ребенка.

Эта история заставила нас задуматься о том, как последний год, когда одна за другой накатывали волны COVID-19, сказался на семейной жизни тех, кто ежедневно спасает нас с вами. Для этого мы поговорили с супружескими парами, работающими в той же больнице №8, которая по сути стала одним из главных центров борьбы с коронавирусом в регионе.

«Самое сложное - сохранить общение с ребенком»

Олег и Наталья Сорокины - врачи инфекционного профиля. Наталья возглавляет новый медицинский центр, построенный год назад на территории 8-ой больницы. Олег заведует в нем инфекционным отделением. Вместе супруги уже 17 лет. Вместе они воспитывают дочь Татьяну, которая, возможно, в скором будущем продолжит семейную традицию и свяжет свою жизнь с медициной.

Наталья Сорокина возглавляет новый медицинский центр, построенный год назад на территории 8-ой больницы Фото: предоставлено героем публикации.

- Самое сложное, как для любой мамы, во время пандемии было сохранить общение с ребенком, хотя у меня взрослая дочь - ей 15 лет - но все же она училась в трудном 9 классе. Для меня было откровением, когда за неделю до последнего звонка на общем собрании я узнала, как идет подготовка к ОГЭ. Переживала: как мой ребенок сдаст? Но она меня сама успокоила, сказала, что все сама решала с сентября. Непривычно. Поняла в тот момент, что ребенок действительно вырос. И в самые сложные периоды борьбы с коронавирусом нам помогало, что она самостоятельный человек. Мы уходим на работу, когда дочь еще спит, приходили часто, когда она уже ложится спать. Она видела, как мы устаем. Приходим - ужин уже на плите. Таня окончил 9 класс с отличием - для меня это, можно сказать, победа, несмотря ни на что, - рассказывает Наталья Сорокина.

Наталья уверена, что взаимная поддержка - главное, что помогло им с мужем пройти столь сложный коронавирусный год. Когда медцентр только был построен, они приняли решение перейти на работу сюда. До этого вместе работали в областной инфекционной больнице на улице Бахметьева.

Олег Сорокин заведует инфекционным отделением Фото: предоставлено героем публикации.

- Вернувшись на 20 лет назад, я бы снова стала инфекционистом. Это самая интересная профессия, - уверена Наталья.

Что же касается секрета семейного долголетия, то это, по мнению нашей собеседницы, способность принимать все решения коллегиально, а каждую семейную встречу воспринимать всегда как новое знакомство.

Вернулись в Воронеж, чтобы встретиться...

Владимир Гребенников работает в отделении функциональной диагностики, а его супруга - Надежда - врачом-терапевтом в приемном отделении. Будущие муж и жена родились в Воронежской области, но не знали друг друга, учились в Санкт-Петербурге, но и там так и не встретились, и, только вернувшись в Воронеж, познакомились и связали себя узами брака.

Надежда Гребенникова работает врачом-терапевтом в приемном отделении Фото: предоставлено героем публикации.

- Проходила интернатуру в Санкт-Петербурге. Будущий муж в этом городе учился на военного врача. Сегодня же мы оба работаем в «красной зоне» в Воронеже. Работы, конечно, во время пандемии коронавируса стало намного больше. Естественно поток больных значительно вырос за последний год. В больнице скорой медицинской помощи ты постоянно сталкиваешься с тяжелыми больными - и это дает развитие в профессиональном плане. Но чтобы сохранить хорошие семейные отношения нужно уметь и отдыхать: нам, например, нравится вместе выезжать на природу в Воронежской области, - поделилась Надежда Гребенникова.

Владимир и Надежда Гребенниковы Фото: предоставлено героем публикации.

«Мы все пережили большой стресс»

Юрий Дементьев по специальности сосудистый хирург, а его супруга Василиса Агеева - анестезиолог-реаниматолог. Они познакомились еще во время учебы в институте. Однако только после окончания ординатуры, придя работать БСМП № 8, они вновь встретились, и так начался служебный роман. Юрий и Василиса в браке уже 10 лет. Воспитывают троих детей: дочь Анастасию, сына Артема и Юрия. В семье также живет лабрадор по кличке Мэгги.

Юрий Дементьев и Василиса Агеева Фото: предоставлено героем публикации.

- С супругом за время пандемии мы, наверное, еще сильнее сблизились. Возможно, даже любить стали друг друга больше. Что изменилось? Стали больше ценить жизнь. До коронавируса мы жили в более-менее привычном темпе: работа - дом - работа. Никто не был готов к сценарию, который преподнес нам 2020 год, - мы все пережили большой стресс. Я одной из первых пошла в «красную зону». Пришлось четыре месяца жить в изоляции от семьи. Муж остался дома за главного. Естественно было тяжело: случались у меня и истерики, и слезы. Было чувство, что буквально расстаешься с семьей. Тяжело было самоизолироваться. Ты как бы понимаешь, что дети рядом с тобой, но увидеться с ними ты не можешь. После этого я стала больше ценить и свою жизнь, и свою семью, - говорит Василиса Агеева.

Юрий Дементьев и Василиса Агеева

Сейчас Юрий и Василиса работают в тандеме. Дома стараются также делать все вместе: от прогулок с собакой до занятий с детьми.

В семье Юрия Дементьева и Василисы Агеевой также живет лабрадор по кличке Мэгги. предоставлено героем публикации. Фото: предоставлено героем публикации.

- Когда я начала работать в «красной зоне», больше всех за меня переживал младший сын - ему 7 лет - у него даже была, можно сказать, психологическая травма. Он обижался, что мама его бросила. Но сейчас он понимает, что случилось, - рассказывает Василиса Агеева. - Старшие же дети больше беспокоились из-за того, что осознавали всю опасность новой коронавирусной инфекции. Мне кажется, за прошедший год мы все стали больше ценить просто то, что сейчас все в семье хорошо.