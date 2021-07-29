Депутаты Воронежской облдумы отчитались перед избирателями о результатах своей работы

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Депутаты Воронежской областной Думы, представляющие партию парламентского большинства, в рамках всероссийской отчетной кампании в июне и июле провели порядка 400 встреч с избирателями на различных площадках, а также размещали в соцсетях информацию о том, что партия и лично они сделали на своем уровне для улучшения жизни граждан и развития территории в целом.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что депутатами была выстроена эффективная, сбалансированная система работы с населением и общественными организациями, налажено конструктивное сотрудничество законодательной и исполнительной власти региона, четкое взаимодействие с федеральными органами власти и муниципалитетами.

Как результат – снижение уровня бедности, рост качества и доступности госуслуг, интенсивное развитие воронежского агропрома и сельских территорий, включая общественное самоуправление, модернизация системы здравоохранения, строительство новых ФАПов, детских садов и школ.

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– Только две цифры. Доходы областного бюджета в 2015 году составляли 80 млрд рублей, а в 2020-м – уже почти 144 млрд рублей. С опорой на мнение жителей региона ежегодно дополнительные средства направляются на развитие социальной сферы, рост зарплат бюджетников и создание благоприятной экономической обстановки. Все действия направлены на сохранение и развитие человеческого капитала, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Спикер регионального парламента отметил: время показало, что депутатский корпус умеет перестраивать свою работу в соответствии с современными требованиями и внешними обстоятельствами.

– Огромный опыт был накоплен за последний год в ходе борьбы с пандемией коронавируса: организация волонтеров, массовая помощь медикам и их семьям, пожилым и одиноким людям. Спасибо всем неравнодушным воронежцам, которые принимали участие в этих процессах, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

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В пиковый период пандемии при участии депутатов Воронежской областной Думы жителям региона было передано свыше 28 тысяч продуктовых наборов. Была оказана поддержка и волонтерам-медикам, находящимся в учреждениях здравоохранения. Для студентов добровольцев, которые помогали врачам в поликлиниках и больницах, была организована доставка комплексных обедов. Парламентарии приняли участие в организации региональной составляющей проекта «ПомогиУчитьсяДома», в рамках которой за личные средства депутатов было приобретено компьютерное оборудование для дистанционного обучения школьников и студентов. В конце 2020 года было организовано приобретение и доставка новогодних подарков для детей, чьи родители-медики работают в красной зоне больниц региона. В 2021 году членами фракции «Единая Россия» был поднят вопрос о выделении средств на обновление парка машин скорой помощи в Воронежской области. В итоге в рамках корректировки областного бюджета на 2021 год дополнительно выделено 138,6 млн рублей на приобретение скоропомощных автомобилей.

В рамках своей представительской деятельности Воронежская областная Дума значительно активизировала взаимодействие с гражданами. С 2015 года парламентарии рассмотрели более 20 тысяч обращений воронежцев. Около 40% из них были решены положительно. В период пандемии работа приемных граждан не прекращала свою работу – общение с жителями проходило в дистанционном формате.

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Что касается совершенствования региональной правовой базы, то с 2015 года Воронежской областной Думой разработано и принято более 1000 законов, направленных на улучшение качества жизни людей, создание правовых условий для поступательного развития области. Почти 40% из них касаются регионального развития и экономики, – а значит создания рабочих мест, повышение благосостояния населения. Качественная нормативная база способствовала тому, что сегодня Воронежская область динамично развивается, входит в ТОП-10 регионов России по основным социально-экономическим показателям.

Владимир Нетёсов подчеркнул, что главная задача депутатского корпуса – сделать жизнь во всех населенных пунктах Воронежской области комфортной, чтобы каждый житель региона видел изменения к лучшему.

– За каждым из депутатов – тысячи избирателей со своими наказами. Поэтому в приоритете – улучшение в сферах социального обеспечения, образования и здравоохранения Воронежской области, повышение качества жизни каждого конкретного жителя региона, – сказал Владимир Нетёсов.

Он в частности, напомнил о ряде социально значимых проектов и мероприятий, которые были реализованы за последние годы при непосредственном участии депутатского корпуса регионального парламента.

Так, в рамках взаимодействия Воронежской областной Думы и регионального отделения Детского фонда совместно осуществлялись благотворительные и просветительские проекты, оказывалась помощь детям, нуждающимся во внимании и заботе.

Большое внимание в рамках своей деятельности в округах все депутаты фракции оказывали развитию различных спортивных секций и детско-юношеских школ. При финансовой поддержке парламентариев организовывались турниры, приобретались экипировка и инвентарь для команд, проводился ремонт в помещениях детско-юношеских спортшкол, спортзалов в школах и детсадах. Парламентариями оплачивались поездки спортсменов на соревнования, выделялись средства на организацию спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Кроме того, популяризация здорового образа жизни проводилась региональными депутатами в рамках ряда партпроектов, таких как «Детский спорт». В их ходе известные спортсмены проводили уроки физкультуры в школах региона и мастер-классы для юных спортсменов.

Одним из важных направлений депутатской работы также являлась деятельность, направленная на развитие сферы культуры в районах области. В ее рамках депутаты оказывали поддержку сельским клубам, домам культуры, библиотекам. На средства парламентариев закупалось сценическое оборудование, музыкальная техника и костюмы для ансамблей, обновлялся книжный фонд, проводился текущий ремонт учреждений. Кроме того, народные избранники помогали коллективам из своих округов принимать участие в различных фестивалях, оказывали содействие в проведении творческих конкурсов.

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С 2015 года Воронежской областной Думой проводится масштабная работа по развитию системы территориального общественного самоуправления в регионе. Со стороны депутатского корпуса постоянно оказывается практическая помощь инициаторам проектов по благоустройству локальных территорий: парламентарии участвовали в обучении общественников, оценке и корректировке их заявок, помогают в подготовке документов на получение грантов.

Депутаты фракции выступали постоянными участниками благотворительных мероприятий и акций взаимопомощи. Они поддерживали социально-реабилитационные центры и школы-интернаты, а также выделяли средства на реабилитацию и лечение граждан, обратившихся к парламентариям в ходе личных приемов.