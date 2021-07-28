Воронежская область расположилась в «зеленой» зоне общероссийского рейтинга строительства жилья

.

В первой половине 2021 года в Воронежской области введено в эксплуатацию 597 тысяч кв. метров жилья. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. По динамике этого показателя в рейтинге правительства России регион находится в «зеленой» зоне и занимает 23 место.

Замруководителя департамента строительной политики области Артур Кулешов заявил об отсутствии опасений, что регион не достигнет заявленных показателей в строительстве и вводе жилья и крупных инфраструктурных объектов. По данным Воронежстата, сегодня строятся 203 многоквартирных дома общей площадью более 2,2 млн кв. метров. Из них в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 108 домов общей площадью 964 тысячи кв. метров.

Губернатор Александр Гусев отметил, что высокие темпы жилищного строительства в регионе будут поддерживаться, в том числе за счет долгосрочного планирования и более предметной работы с застройщиками.

Основная цель регионального проекта «Жилье» – выйти к 2024 году на ввод жилья не менее 1 кв. метра на человека в год, то есть, применительно к Воронежской области, не менее 2,3 млн кв. метров.

По освоению средств в рамках проекта «Жилье» регион так же находится в «зеленой» зоне рейтинга федерального правительства и занимает 15 место. На 26 июля освоено более 30% средств, выделенных из федерального бюджета.

.

Ввод жилья в рамках федеральной программы «Стимул» составил 81 тысячу кв. метров – 36% от запланированного объема, что соответствует поставленным целям.

В 2021 году на стимулирование программ развития жилищного строительства на территории Воронежской области из средств федерального бюджета выделено более 1,5 млрд рублей.

К 1 сентября будут готовы принять мальчишек и девчонок детский сад на улице Артамонова в Воронеже и две школы в Новоусманском районе. Сейчас там завершаются работы по благоустройству, рабочие расставляют мебель, заканчивается процедура лицензирования. Продолжается строительство школы на 1224 места в Борисоглебске, школы на 1101 место в Новой Усмани и поликлиники на 1100 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи в Воронеже. Они откроют свои двери в августе и декабре 2022 года, соответственно.

Регион направил в Минстрой России дополнительную заявку на федеральные субсидии в 2022 году для строительства инженерных сетей в Борисоглебске и двух автомобильных дорог – в Отрадном Новоусманского района и в микрорайоне городском Шилово.

Глава региона Александр Гусев поручил уже сейчас принимать у подрядчиков документации по исполнению контрактов с указанием фактических затрат и с учетом выросших цен на стройматериалы – «чтобы к принятию решений на федеральном уровне в регионе все было готово без проволочек».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области