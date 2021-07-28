В Воронеже появятся французские аппараты для переработки пластика

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В торговых центрах и жилых комплексах Воронежа могут появиться фандоматы – аппараты по приему и измельчению пластиковой тары. В рамках проекта «Ecobox» наш город безвозмездно получит девять таких устройств.

27 июля губернатор Александр Гусев провел переговоры по этому вопросу с президентом Международной комиссии MEDEF Шампань-Арденны, советником по внешнеэкономическим делам правительства Франции Филиппом Вербером и делегацией французских эко-предпринимателей.

За день один фандомат может принять до 600 пустых бутылок и банок. Получаемая пластиковая стружка – флекс – промежуточный продукт переработки. Представители регионального оператора АО «Экотехнологии» готовы вывозить флекс на предприятия по переработке в другие регионы. Совместный проект позволит использовать 96% вторсырья такого типа для производства новых ПЭТ-бутылок.

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Девять точек установки оборудования в Воронеже определят к октябрю. Обычно фандоматы устанавливают в крупных торговых центрах – за сданную тару посетители получают скидки или иные бонусы. Французская делегация посетила ряд наших торговых центров и изучила возможные места расположения аппаратов. Также иностранные гости побывали на мусоросортировочном комплексе в Семилукском районе.

Губернатор Александр Гусев попросил представителей французской стороны подготовить перечень условий для установки и успешной работы фандоматов, а также дал поручение профильным департаментам проработать возможность их обеспечения на территории жилых комплексов.

– Нужно понять, где фандоматы будут больше востребованы – в торговых центрах или жилых комплексах, где с установкой и обслуживанием могут возникнуть трудности и какие, чтобы в дальнейшем учитывать это. Мы не только внедряем новую систему обращения с бытовыми отходами, но хотим закрепить в сознании людей новую культуру, экологичный подход к утилизации, – подчеркнул глава региона.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области