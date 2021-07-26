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Общество26 июля 2021 17:23

В Воронеже построят еще одну школу

Также в мэрии сообщили о ходе благоустройства дворов, о проектировании музея ВДВ и новых остановках общественного транспорта
Олег КУЗНЕЦОВ
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На планерке, которую проводил мэр Вадим Кстенин, обсудили много важных для города тем.

На планерке, которую проводил мэр Вадим Кстенин, обсудили много важных для города тем.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В понедельник, 26 июля, на планерке в мэрии стало известно о том, что в Воронеже появится еще одна школа. Ее будут строить в Советском районе

– Здание школы на 1500 мест возведут по адресу: улица Домостроителей, 30а. Совместно с правительством региона мы подали заявку на федеральное софинансирование объекта в госпрограмме «Развитие образование» и получили подтверждение выделения денег, – рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Глава города поручил финансистам в самые сжатые сроки выделить лимиты, а заказчику – подготовить необходимую документацию для торгов на проектирование школы.

– Потребность в образовательном объекте на этой территории растет. Поэтому прошу максимально оперативно подготовить документацию для начала разработки проекта, – заявил Вадим Кстенин.

Руководитель городского управления образования Любовь Кулакова рассказала о ходе летней оздоровительной компании.

– Смены идут в штатном режиме, регулярно проводим тестирование сотрудников лагерей, – сообщила Любовь Анатольевна. - Также активно идет подготовка к новому учебному году. В частности, готовят документы на торги по организации питания и охраны в школах Воронежа.

Любовь Кулакова: "Готовим документы на торги по организации питания и охраны в школах Воронежа"

Любовь Кулакова: "Готовим документы на торги по организации питания и охраны в школах Воронежа"

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На планерке Вадим Кстенин также представил коллегам заместителя главы по градостроительству. С 26 июля и до согласования депутатами в статусе и.о. этот пост занимает Александр Головацкий.

– Безусловно, рассчитываю на то, что на первом этапе все коллеги вам помогут, - обратился глава Воронежа к новому вице-мэру. – У нас в реализации большое количество проектов строительства и благоустройства. Прежде всего, необходимо на особом контроле держать те, что идут с федеральным софинансированием. Отдельно прошу обратить внимание на такие объекты, как школа в микрорайоне «Процессор» и парк «Орленок».

Александр Головацкий рассказал о первом своем совещании, где обсуждали парк "Орленок".

Александр Головацкий рассказал о первом своем совещании, где обсуждали парк "Орленок".

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Александр Головацкий поблагодарил градоначальника за оказанное доверие и доложил о первом проведенном им совещании:

– Утром 26 июля в парке «Орленок» с участием заказчика – управления строительной политики – и подрядных организаций наметили план действий на ближайшие дни для того, чтобы систематизировать дальнейшую работу на этом объекте, – рассказал Александр Викторович.

Вадим Кстенин также поручил взять на особый контроль работы по подготовке документации для заключения двухгодичного контракта на проектирование Музея ВДВ. После этого станут известны сроки и стоимость работ.

Руководитель городского управления ЖКХ Дмитрий Соломаха Дмитрий Соломаха доложил мэру, что продолжается ремонт дворов. По состоянию на 26 июля, документы сданы на 18 из них, остальные находятся в разной степени готовности. Вадим Кстенин напомнил главам управ, что завершение работ во дворах в начале осени – их персональная ответственность.

Вице-мэр Людмила Бородина рассказала об установке новых остановок общественного транспорта. Сейчас их уже 25 (за последний месяц появились еще три на улицах Арзамасской, Владимира Невского и на проспекте Патриотов).

Людмила Бородина: "Только за последний месяц в Воронеже сделали три новых остановки общественного транспорта".

Людмила Бородина: "Только за последний месяц в Воронеже сделали три новых остановки общественного транспорта".

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мэр поручил Людмиле Викторовне взять на контроль территорию Воронежского центрального парка, Его состояние вызывало обеспокоенность после ливней в этом году. Пока там продолжают устранять их последствия.

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