Сбер будет участвовать в инвестиционных программах по развитию инфраструктуры Воронежской области

22 июля президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Воронежской области Александр Гусев подписали соглашение о сотрудничестве

Сбер будет развивать в Воронежской области новые технологии в рамках нацпроекта по цифровизации экономики. Усилия также будут направлены на трансформацию дорожного хозяйства и внедрение интеллектуальной транспортной системы, развитие образовательной инфраструктуры, расширение рынков сбыта местных товаропроизводителей.

22 июля президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Воронежской области Александр Гусев подписали соглашение о сотрудничестве между одной из крупнейших российских компаний и администрацией региона.

Сбер намерен участвовать в инвестиционных программах по комплексному развитию инфраструктуры региона для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном формате, внедрению интеллектуальных систем управления и безналичных расчетов, продвижению проектов, направленных на укрепление кадрового потенциала области.

- На территории Воронежской области мы занимаемся развитием не только финансовых, но и нефинансовых технологий. В части проектов в сфере образования сегодня мы уже пилотируем совместно с администрацией региона нашу образовательную платформу СберКласс. С 1 сентября этого года мы ее расширяем, а с 1 сентября следующего года планируем предоставить доступ к платформе всем желающим школам. По проектам в области здравоохранения мы разработали целую линейку продуктов, связанных с помощью и поддержкой принятия врачебных решений, в том числе основанные на обучении нейронных сетей и искусственного интеллекта. Будем продолжать совместно реализовывать социальные проекты, например, заниматься восстановлением ряда памятников архитектуры в Воронеже. Также мы побывали в детском технопарке «Кванториум» и договорились, что отправим делегацию для изучения лучшего опыта и постараемся реализовать проект большого креативного центра для детей в центре Воронежа, - отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

За последнее десятилетие Воронеж, по мнению Германа Грефа, стал одним из самых привлекательных городов России.

- Для нас большая честь помогать в развитии региона, визитной карточки центральной части нашей страны. Мы хотим поддержать его развитие, создать новые проекты для людей, поднять уровень здравоохранения, дать возможности детям получить самое лучшее образование, - подчеркнул Герман Греф. - Мы - компания, в которой принято выполнять свои планы, как бы тяжело это не было. Мы хотим создавать те продукты, которые вызывают гордость как у нашей команды, так и у наших клиентов.

Зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев отметил роль Сбера в многолетней поддержке сельскохозяйственных проектов в Воронежской области и соседних регионах, что обеспечило мощный рывок в данном направлении. Нынешнее соглашение, по его словам, говорит не просто о строительстве промышленных или сельскохозяйственных объектов или о проектах в сфере здравоохранения или образования, а о развитии передовой модели, формирующей правильное социокультурное пространство.

- В рамках соглашения у нас есть несколько очень важных направлений. Мы запускаем проект государственно-частного партнерства по строительству школ. Это будет помогать решать проблему нехватки образовательных мест на отдельных территориях. В результате совместных проектов мы сумеем многие проблемы решить. В том числе - транспортные. В ближайшее время появится транспортная карта, которая будет в себе аккумулировать много сервисов, и будет полезна нашим пассажирам, - прокомментировал губернатор Александр Гусев. - Еще одна сфера сотрудничества - здравоохранение. Мы сейчас тратим большие деньги, чтобы приобрести оборудование для медучреждений, но у нас нет единой системы управления, а главное - анализа всех сложностей, которые есть в системе здравоохранения. Если мы сумеем применить процессы, которые используются в Сбербанке, думаю, это будет очень большая поддержка медикам и позволит оказывать более качественную услугу населению.

В преддверии подписания соглашения состоялось открытие обновленного дополнительного офиса Сбера на Московском проспекте. Пространство филиала стало более открытым, трансформируемым и безбарьерным. Но, пожалуй, главное отличие - еще более активное использование цифровых технологий, таких как биометрия.

- Переход к биометрии проходил постепенно и вызывал много вопросов у клиентов. Мы объясняли, что данные хранятся в Сбере и передаются через защищенные каналы. Сегодня наши офисы открываются уже с использованием этой технологии, что дает возможность обслуживать клиентов без карты. Обновили и банкоматы. Теперь они выглядят современно, интуитивно понятны пользователю. По форме они похожи на смартфон, а по интерфейсу на мобильные приложения Сбера. В новых офисах снять деньги можно как по карте или смартфону, так и с помощью голосового помощника или просто улыбнувшись, именно так работает биометрия. Эта уникальная технология применена на таком большом парке устройств впервые в мире, - рассказывает председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

Первые отзывы воронежцев - положительные. Горожане отмечают оперативность обслуживания и современный дизайн. Кроме того, в офисе Сбера теперь можно получить комплекс услуг: отправить и получить посылку, заказать товары для здоровья в СБЕР ЕАПТЕКЕ, подключиться к мультимедийному сервису Okko, протестировать смарт-дисплей SberPortal, получить специальное предложение от сервисов Delivery Club и СберМаркет, купить билеты в кино или заказать такси.