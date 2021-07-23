В Воронежской области при поддержке Сбера планируют запустить транспортную карту и реконструировать памятники архитектуры

Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф и губернатор Александр Гусев подписали соглашение о сотрудничестве

Большой креативный центр для детей может появиться в Воронеже, а все школы области с 1 сентября 2022 года получат доступ к платформе «СберКласс». Нейронные сети и искусственный интеллект помогут региональным медикам в принятии врачебных решений, а ряд памятников архитектуры в Воронеже реконструируют.

22 июля председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф и губернатор Александр Гусев подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Воронежской области и банком.

– Сегодня Сбербанк не просто банк, а бизнес-экосистема. Это передовая мощная модель, формирующая разноплановое социокультурное пространство для всех людей. Это очень важно. Мы сегодня говорили о здравоохранении, образовании, вместе с президентом банка посетили культурные объекты, конечно, это создает другое качество жизни, и это очень передовой вектор развития. Мы очень рады, что у нас есть такие партнеры, – прокомментировал зампредседателя Госдумы РФ Алексей Гордеев, который присутствовал на подписания соглашения.

«Воронеж стал одним из самых привлекательных городов России»

Этот важный документ был утвержден в Воронеже 22 июля в ходе рабочей поездки председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа и зампредседателя Госдумы РФ Алексея Гордеева. Вместе с губернатором Александром Гусевым они, в частности, посетили дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамонском районе. Сейчас на дворцовой территории продолжается реставрация. Но уже готовы принимать посетителей здание Свитского корпуса, помещения Цокольного этажа здания Дворца и Дом с ризалитами.

На 2021–2022 годы запланирована реставрация внутренних помещений и фасада основного здания комплекса Ольденбургских

На 2021–2022 годы запланирована реставрация внутренних помещений и фасада основного здания комплекса. Дворцовый комплекс Ольденбургских популярен у жителей региона и гостей области: только в 2019 году его посетили 51 986 человек, а в 2020 году – 45 755 человек.

Сейчас на дворцовой территории продолжается реставрация

– За последние десятилетие Воронеж стал одним из самых привлекательных городов России. Для нас большая честь помогать в развитии региона, визитной карточки центральной части нашей страны. Мы хотим поддержать его развитие, создать новые проекты для людей, поднять уровень здравоохранения, дать возможности детям получить самое лучшее образование, помочь людям старшего поколения, чтобы они могли продолжать жить полноценной жизнью, – отметил Герман Греф.

Гостям был также презентован музей времен Петра I. Его планируют разместить в усадьбе Гарденина – одном из старейших усадебных комплексов Воронежа. Экспозиция «Петр I и его сподвижники в Воронежском крае» будет посвящена времени, когда во время приездов в город императора наш город становился фактической столицей Российского государства.

Затем делегация осмотрела интерьеры копии петровского корабля «Гото Предестинация». Экспозиция музея состоит из 687 предметов. Герман Греф, Алексей Гордеев и Александр Гусев посетили каюту капитана, кают-компанию, батарейную палубу, трюм и поднялись на мостик капитана.

А в детском технопарке «Кванториум» они посетили специализированный цех высокотехнологичного оборудования и геоквантум, где занимаются решением задач как транспортной сферы, так и, например, сферы сельского хозяйства или ЖКХ. В технопарке есть аэроквантум, где конструируют беспилотные летательные аппараты, робоквантум, а также энерджиквантум для проектирования альтернативных источников энергии.

В детском технопарке «Кванториум» работает специализированный цех высокотехнологичного оборудования

«Сумеем решить многие проблемы»

В рамках соглашения, подписанного между регионом и Сбербанком, усилия сторон будут направлены на трансформацию дорожного хозяйства и внедрение интеллектуальной транспортной системы в Воронеже и области.

Сбер также намерен участвовать в инвестиционных программах комплексного развития инфраструктуры региона для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном формате, внедрении интеллектуальных систем управления и безналичных расчетов, продвижении проектов, направленных на укрепление кадрового потенциала области.

– Думаю, в результате этих проектов мы сумеем решить многие проблемы, в том числе транспортные. Речь – об умной транспортной схеме обеспечения всего пассажирского транспорта в Воронеже. Мы уже на высокой стадии взаимодействия находимся, и в ближайшее время появится транспортная карта, которая будет в себе аккумулировать много видов сервиса и будет полезна нашим пассажирам, – подчеркнул губернатор Александр Гусев.