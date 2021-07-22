В сентябре для более 500 учеников откроет под Воронежем свои двери «белорусская» школа

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В сентябре 2021 года в поселке Стрелица Семилукского района первых учеников примет школа, строящаяся по совместному проекту Республики Беларусь и Воронежской области. Процесс возведения учебного заведения на 520 учеников 21 июля проконтролировал губернатор Александр Гусев.

Трехэтажное здание состоит из двух функциональных корпусов – учебного и общественного, которые связаны вестибюлем. Для группы продленного дня предусмотрены классное помещение и спальня. В школе также запланированы спортивный и гимнастический залы, студия хореографии, обеденный зал с пищеблоком, помещение для кружковых занятий, актовый зал на 370 мест.

Для занятий спортом построят универсальную комплексную площадку, теннисный корт, будет оборудована территория для спортивных игр. Для школы также возведут собственную газовую котельную и гараж на два автобуса.

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– Коллеги показали, как нужно работу выполнять и как нужно организовывать взаимодействие. Они просто делали все вовремя. Школа – это, конечно, уникальный проект взаимодействия на межгосударственном уровне. Уже сейчас жители Стрелицы говорят, что мы будем учиться в «белорусской» школе, – положительно оценил результаты сотрудничества с белорусской стороной Александр Гусев.

В Семилуках губернатор также ознакомился с проектом реконструкции футбольного поля на территорию средней школы № 2. Вдоль площадки с искусственным газоном появятся беговые дорожки, а также сектор для прыжков в высоту, две площадки с уличными тренажерами, универсальная площадка и трибуны на 150 мест. Но пока работы отстают от графика.

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– Здесь – явно желание перестраховаться. На самом деле нет никакой проблемы сделать защиту кабеля или газопровода. Это элементарные технические вещи, которые решают инженеры, присутствующие на площадке. С собственниками, балансодержателями несложно договориться. Надеюсь, что все это понимают и знают, как решать. Немножко с задержкой все идет, но, тем не менее, думаю, что до ноября все будет построено, – подытожил Александр Гусев.

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Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.