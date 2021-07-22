Владимир Нетёсов: « Продовольственная безопасность граждан – одна из приоритетных задач всех органов власти»

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В ее состав вошли депутаты Воронежской областной Думы, представители правительства и реготделения «Единой России».

Обсуждение конкретных мер по снижению стоимости овощеводческой продукции в регионе стало главной темой рабочей встречи председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова с руководителем департамента аграрной политики области Алексеем Сапроновым.

Как отметил спикер регионального парламента, продовольственная безопасность граждан – одна из приоритетных задач всех органов государственной власти.

– В последнее время отмечается рост цен на овощную продукцию. Необходимо принять меры, которые позволят нормализовать ситуацию и вернуть цены к приемлемым для населения показателям. Например, организовать поставки овощей на городские рынки и ярмарки напрямую, без посредников. А также оценить соотношение закупочных и отпускных цен в крупных торговых сетях и магазинах области, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов.

Напомним, что 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством Правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей. На нем были озвучены конкретные меры по снижению стоимости на так называемый «борщевой набор». Для координации работы по регулированию цен организована рабочая группа, куда вошли представители правительства, партии, органов власти в регионах и торговых сетей. Ее возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. Также на совещании было принято решение создать аналогичные структуры в каждом регионе.

В соответствии с этими решениями, в Воронежской области была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты Воронежской областной Думы, представители правительства и реготделения «Единой России».

На встрече было отмечено, что первичный мониторинг показал дисбаланс цен на овощеводческую продукцию в регионе. Так цена производителя значительно отличаются от окончательной цены на прилавках магазинов. Между тем, в Воронежской области по данным департамента аграрной политики работают 79 фермерских хозяйств и сельхозпредприятий по выращиванию овощей открытого и закрытого грунта. Ежегодный объем производства овощей открытого грунта составляет 410-430 тыс. тонн, в том числе в КФХ и СХП – 40-50 тыс. тонн. Остальной объем производится в личных подсобных хозяйствах населения.

Как отметил Владимир Нетёсов, оперативное принятие ряда первоочередных и долгосрочных мер, таких как изменение нормативного регулирования или ориентир на прямые поставки продукции от производителя, минуя посредников, должно привести к выравниванию ситуации со стоимостью овощей для населения. Также обсуждается вопрос организации дополнительных мест торговли для сельхозпроизводителей без торговой наценки и возможность заключения соглашения между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты.