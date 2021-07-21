Воронежская гимнастка Виктория Комова о шансах сборной на Олимпиаде: «Мы с американками на одном уровне, не надо их бояться»

Виктория Комова об Ангелине Мельниковой: "Геля стала лидером команды". Фото: из архива «КП»

Перед стартом соревнований на Олимпиаде по спортивной гимнастике мы попросили поделиться мнением о готовности нашей женской сборной двукратного серебряного призера Игр Викторию Комову. Ее взгляд на «расклад» перед главными соревнованиями четырехлетия оказался достаточно оптимистичным.

- Что-либо прогнозировать, трудно, особенно Олимпиаду, - поделилась Виктория. – Могу сказать, что, на мой взгляд, в целом мы с традиционными фаворитами американками на одном уровне, исключая их лидера Симону Байлз. С ними можно бороться, главное – их не испугаться.

- Как оцениваете состояние единственной участницы Олимпиады из Воронежа Ангелины Мельниковой?

- На мой взгляд, Геля стала намного стабильнее, освоила новую программу. Очень уверенно смотрелась на Кубке России в Новосибирске, где шел отбор на Олимпиаду. Были и ошибки. Но Геля – умненькая девочка, знает, как их исправить. Она сейчас – лидер команды, в свой 21 год одна из самых опытных, старше только Лилия Ахаимова, остальные девочки совсем молоденькие – 16-17 лет. Но у Лили есть четко выраженные «коронки» - вольные упражнения и опорный прыжок. А Геля – многоборка, стабильно выступает на всех снарядах. Буду изо всех сил переживать за нее в компании своих родных и тренеров.

КОГДА БОЛЕТЬ ЗА АНГЕЛИНУ

27 июля. 13:45. Командное многоборье

29 июля. 13:50. Индивидуальное многоборье

1 августа. 11:45 — опорный прыжок. 13:15 — разновысокие брусья

2 августа. 11:45 — вольные упражнения

3 августа. 11:45 — бревно.

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