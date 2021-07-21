В воронежском онкодиспансере открылось современное радиотерапевтическое отделение

.

20 июля губернатор Александр Гусев посетил открывшееся в Воронеже на улице Электросигнальная радиотерапевтическое отделение № 1 областного онкодиспансера. Новое медучреждение возвели буквально за полгода в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ежегодно около пяти тысяч пациентов проходят в регионе радиотерапевтическое лечение. При этом количество нуждающихся в высокотехнологичной лучевой терапии постоянно растет. Новые методы лечения помогают увеличить продолжительность жизни больных.

.

Главный врач областного онкодиспансера Иван Мошуров рассказал, что радиотерапевтическое отделение оснащено двумя современными линейными ускорителями с высокой пропускной способностью и реализацией высокоточных методик лучевого лечения. Стационар медучреждения может принимать до 200 пациентов в день. Есть также комфортабельный зал для химиолучевого и лекарственного лечения.

В отделении открыли и первый в регионе кабинет лечения лучевых реакций, где будут помогать пациентам с ранними и поздними лучевыми токсическими эффектами.

.

– В Воронежской области онкологическая помощь становится доступнее и качественнее. Радиотерапевтическое отделение оснастили самым современным оборудованием. Очень правильно, что в регионе мы применяем комплексный подход в оказании онкологической помощи. И первые шаги уже сделали: открыли поликлинику онкологического диспансера, в следующем году заработает новый онкогематологический корпус воронежской областной детской больницы № 1. А в 2023 году откроется новый хирургический корпус областного клинического онкологического диспансера. Для создания мощного межрегионального центра для лечения пациентов нужен еще один корпус для лучевой терапии, который расположится здесь же, на территории. Подумаем, как это сделать. Найдем средства для этого, – отметил Александр Гусев.

.

В июне в одном из корпусов онкодиспансера на улице Каляева открылось новое отделение радионуклидной диагностики. В рамках национальной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» там установили аппарат, который позволяет увидеть патологию в самом ее зарождении. На новом оборудовании планируется проводить до трех тысяч исследований в год.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области