Волонтеры помогли жителям Воронежа привести дворы в порядок

Такие проекты помогают раскрасить жизнь новыми красками.

Больше всего ценишь то, что сделал своими руками. Особенно если сделал это для своих близких или соседей. Но часто, чтобы начать действовать, нужен яркий пример. Жителям Воронежа и области его в течение всего июня показывали волонтеры партии «Новые люди».

Большинство территорий возле городских многоэтажек находится в плачевном состоянии. И если с «растаявшим» асфальтом быстро не справиться, то с облезлыми палисадниками, сломанными турниками и качелями, покосившимися лавочками и разбитыми урнами - вполне возможно. Тем более что порой все это не только лишает жильцов комфорта, но и представляет реальную угрозу их безопасности. В первую очередь - детской.

Играть в обновленной песочнице гораздо приятней.

Эта ситуация еще в прошлом году сподвигла добровольцев организовать субботники в Воронеже и Борисоглебске. С местными жителями они отремонтировали несколько дворов.

- А в этом году мы решили помочь людям благоустроить детские площадки и территории вокруг домов в разных концах области, - рассказывает активист партии Сергей Гурченко.

Нуждающиеся в ремонте дворы искали через соцсети.

- Мы задали горожанам вопрос: «Довольны ли вы благоустройством вашего двора?» - рассказывает руководитель политотряда «Новых людей» Анастасия Русина. - Если получали отрицательный ответ, приезжали на место, общались с жителями. Старались делать это по вечерам, когда большинство людей уже дома.

Сама Анастасия участвовала в благоустройстве территории у дома № 23 на улице 60-й Армии в Воронеже.

- Это дом на 11 подъездов, с двумя детскими площадками и огромной зоной отдыха, - продолжает она. - Когда мы с ребятами приехали туда, то ужаснулись: кучи мусора на тротуарах, ободранная краска на детской площадке, заваленные пешеходные дорожки…

Волонтерам пришлось не только покрасить лавочки, но и взять в руки молотки с гвоздями. Увидев такой основательный подход, к ним охотно присоединились жители дома.

Перед покраской многие лавочки приходится ремонтировать.

Акцию поддержали в Бутурлиновке, Эртиле, Борисоглебске, Острогожске, Грибановке и Новой Усмани.

- Мы выбрали для благоустройства два двора. Привезли песок на детскую площадку, покрасили лавочки. Жители нам помогали очень охотно. Люди готовы делать все - надо их только организовать, - считает Ирина Иванникова, руководитель штаба партии в Эртиле.

С ней согласен Игорь Плужников из села Новая Усмань. В текущем году он представил проект «Яркое детство в деревне» на конкурс «Марафон идей», который проводила партия «Новые люди». Выиграл - и получил поддержку. Игорь восстановил детскую площадку у дома № 20 на Школьной улице. А теперь планирует приводить в порядок новые объекты.

- Больше тысячи жителей Воронежской области вместе с нами делали свои дворы лучше, - рассказывает сторонник партии Сергей Гурченко. - Надеемся, что эта инициатива послужит хорошим примером для окружающих.

Наверное, тогда уже не нужно будет годами ждать помощи от местных коммунальщиков. Или надеяться на волонтеров. Многие просто возьмут в руки тот же молоток или кисточку - и сделают свою жизнь немного ярче и комфортней.