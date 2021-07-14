Сосед-поджигатель три года держал в страхе жильцов воронежской многоэтажки

Последствия пожара. Фото: Екатерина Павлюх

26 мая в семейном общежитии на улице Хользунова, 74 случился новый пожар. При изучении записи с камер правоохранители установили личность поджигателя. Сначала он подпалил шкаф с детской обувью в коридоре. Потом - клеенку и тюль на общей кухне. А дальше пошел в кладовую и чиркнул зажигалкой у картонных коробок из-под бытовой техники.

Злоумышленником оказался 31-летний житель того же дома, у которого уже есть несколько судимостей и неотбытый условный срок. Насколько известно соседям, на его счету - кражи и вандализм.

По словам заявительницы Евгении, пожары в их десятиэтажке начались с 2018 года, когда этот человек приехал в Воронеж из Орла. Предположительно, сначала новый сосед поджег детские коляски на цокольном этаже, потом - лифт. Затем вспыхивали кладовые и прачечные. За три года пожары не прекращались.

- Мы горели каждый месяц и все-таки решили, что нужно обезопасить себя. Установили камеры. О том, что они теперь есть на нашем этаже, знали все: на дверях было объявление. Но он даже этого не побоялся! И зря, - рассказала наша собеседница.

Правда, полиция завела дело только об уничтожении имущества путем поджога. Поэтому позже Евгения подала заявление о попытке убийства особо опасным способом, так как возгорание произошло в половине четвертого утра, когда все спали. А подожжены были главный вход, кухня и пожарный выход на пятом этаже:

- Нам некуда было бежать, и мы просто задохнулись бы в комнатах. Так как у меня крайняя комната в коридоре, я услышала треск огня и тут же позвонила в МЧС.

По словам жильцов, восстанавливаться после пожара им никто не помогает. Хотя ущерб нанесен немалый: сгорели двери на балконах, огнем повреждены мебель и стены кухни, сожжены кладовая и прачечная.

- Но управляющая компания поставила нам лампочку при входе и отписала, что все устранила, - возмущаются люди.

На данный момент Следственный комитет изъял все материалы у полиции и возбудил дело факту покушения на убийство. Всех жильцов признали пострадавшими и скоро будут вызывать для бесед. Поджигатель находится под стражей в СИЗО. О других подробностях сотрудники СК умалчивают, так как следствие еще ведется.