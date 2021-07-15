Александр Гусев: «Стройки соцобъектов не должны останавливаться ни на один день в Воронежской области»

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Строители практически завершили кирпичные кладки перегородок в будущей поликлинике и подстанции скорой помощи на Московском проспекте, д.142у – объекты построят до конца 2022 года. Уже сейчас установлены оконные блоки, идет обустройство электрики и отопления, штукатурка стен.

14 июля губернатор Александр Гусев проконтролировал ход строительства объектов, общая стоимость которых составляет 2,7 млрд рублей. Также глава региона осмотрел площадку онкогематологического корпуса воронежской областной детской больницы № 1.

– Мы будем жестче контролировать сроки проведения работ на объектах, которые возводятся в рамках нацпроектов. Я настаиваю, чтобы на каждой стройке был подробный график с расписанием работ, будем контролировать это. На стройке обязательно должен быть ответственный от департамента строительной политики либо от единой дирекции капитального строительства, чтобы была объективная картина, – заявил Александр Гусев.

Строго по графику

Поликлинику и подстанцию скорой помощи начали возводить в рамках нацпроекта «Здравоохранение» весной 2020 года. Здание разной этажности будет состоять из трех блоков. Поликлинику планируют оснастить самым современным оборудованием. Принимать будут как взрослых, так и детей. Здесь же расположится женская консультация. Ежедневно поликлинику смогут посещать 1 100 человек. В цокольном этаже разместят водолечебницу с бассейнами для детей, залы лечебной физкультуры, подводный душ-массаж. Подстанция «скорой» рассчитана на 10 бригад.

Онкогематологический корпус воронежской областной детской больницы № 1, согласно контракту, должны сдать в июне 2022 года. Возведение идет по графику – объект уже готов на 80%. В здании расположатся отделения «Онкологии», «Гематологии», «Оториноларингологии».

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Учреждение рассчитано на 100 мест. В шестиэтажном корпусе будет четыре операционных, приемные отделения, изолятор, центральное стерилизационное отделение, блок реанимационно-интенсивной терапии стационара детской онкологии и гематологии с отделением аутотрансплантации костного мозга, гнойно-септическое отделение оториноларингологии.

В корпусе предусмотрены кабинеты амбулаторного приема детского онколога и гематолога, круглосуточной неотложной помощи малышам с заболеваниями ЛОР органов. На цокольном этаже разместятся центральное стерилизационное отделение и собственный пищеблок, а во дворе – вертолетная площадка для экстренной доставки маленьких пациентов.

– Мы посмотрели два крайне важных социальных объекта. В ситуации ценовой неопределенности на материалы, когда растут затраты у застройщиков, а мы не можем в рамках действующих контрактов даже компенсировать эти затраты, мне показалось важным переговорить и узнать их настрой, насколько тяжело им сейчас. Нам сейчас нужно принимать меры к тому, чтобы стройки не останавливались ни на один день в регионе, – резюмировал Александр Гусев.

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Нужен анализ на основе цифр

В этот же день губернатор Александр Гусев провел по видеосвязи заседание Совета по реализации национальных проектов на территории Воронежской области.

Руководитель управления организации проектной деятельности регионального правительства Андрей Гуртовой сообщил, что к 14 июля из выделенных 22 млрд рублей освоено 6 млрд 100 млн рублей. Он отметил, что кассовое освоение – один из двух наиболее важных вопросов в текущей реализации региональных проектов, а второй – уровень технической готовности и контрактация обязательств по объектам капстроительства.

В этом году по нацпроекту «Демография» должны сдать эксплуатацию детские сады в селах Новоживотинное, Монастырщина, городах Поворино, Острогожск и в Репном, а также стадион в Бутурлиновке и школьное футбольное поле в Семилуках.

Андрей Гуртовой отметил, что по образовательному центру на Московском проспекте, который планируется в рамках проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», торги пока не состоялись.

В рамках нацпроекта «Культура» продолжается капремонт театра кукол.

В то же время по нацпроекту «Производительность труда» средства освоены в полном объеме.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» по графику ведутся работы на 52-х объектах.

Благодаря нацпроекту «Чистая вода» в этом году должны быть введены в эксплуатацию 9 объектов водоснабжения.

Александр Гусев напомнил о персональной ответственности руководителей за реализацию национальных проектов:

– График освоения средств по каждому направлению должен быть разработан, представлен, согласован с финансистами и управлением проектной деятельности. И мы будем по нему идти. Чтобы не быть голословными, нужен анализ на основе цифр.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области