В Воронежской области помогут провести газ в дома социально незащищенным семьям

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Модульный комплекс для дистанционной ликвидации газовых нефтяных фонтанов, в том числе горячих, а также для тушения складов хранения нефтепродуктов – разработка участников кластера производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области.

Этот кластер был создан в 2009 году, и сейчас в него входят порядка 28 отраслевых компаний. Они производят насосные агрегаты, колтюбинговые подземные установки для капитального ремонта скважин и другое оборудование для добычи, транспортировки, переработки нефти и газа.

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13 июля это импортозамещающее оборудование в Воронеже оценили зампредседателя Госдумы РФ Алексей Гордеев, зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных. Вместе с губернатором Александром Гусевым они посетили промышленную компанию «Космос-Нефть-Газ», а также обсудили сотрудничество ПАО «Газпром» с правительством области.

Наши конструкты конкурентоспособны

На производственных площадках «Космос-Нефть-Газ» трудятся более 1,1 тысячи человек. Компания изготавливает оборудование для добычи, транспортировки, переработки нефти и газа, проектировании объектов и сооружений химической, нефтехимической, газовой и нефтяной промышленности, обустройстве нефтегазовых месторождений, а также внедрении автоматизированной системы управления технологическим процессом.

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«Космос-Нефть-Газ» в том числе занимается проектными работами и поставкой оборудования для структурных подразделений ПАО «Газпром», ПАО «Cибур-холдинг», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «НОВАТЭК» и другими.

– Мы видим, что импортозамещение в стране во многих отраслях состоялось. Наши предприятия, наши инженеры, наши конструкты конкурентоспособны. В этом смысле «Газпром» для нас является еще и двигателем экономического развития, – отметил Алексей Гордеев.

Виталий Маркелов оценил, что разработки инженеров «Космос-Нефть-Газа» прекрасно работают на предприятиях «Газпрома». Это сотрудничество – один из примеров того, насколько «Газпром» и правительство Воронежской области сегодня тесно связанны производственными цепочками в промышленности в рамках подписанных соглашений.

– Такое сотрудничество помогло организовать системную работу. На сегодняшний день в рамках кластера только «Газпрому» отгружается продукции на сумму около 10 млрд рублей. Задача на ближайшие три года – удвоить эту программу и довести до 20 млрд рублей – это серьезный экономический эффект взаимодействия, – сообщил глава региона Александр Гусев.

Газификация сел

Президент Владимир Путин поставил задачу завершить технически возможную сетевую газификацию страны к 2030 году. Воронежская область сегодня газифицирована на 94%. Только порядка 30 тысяч домовладений пока остаются без доступа к этому ресурсу. Однако основную часть из них планируется подключить до конца 2022 года.

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Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев отметил, что важно подумать о социально незащищенных слоях граждан, чтобы они тоже смогли получить финансовую поддержку и войти в программу газификации.

– Конечно, нужен механизм поддержки такой группе населения, которая самостоятельно с трудом сможет осилить финансирование внутридомовое: разводки газа, подводки газового оборудования. Мы будем, безусловно, помогать. Нужно разрабатывать программу, посчитать затраты, и принимать решение, – заявил глава региона Александр Гусев.

Наш регион уже входит в первую десятку субъектов страны с наиболее высоким уровнем газификации. До 2026 года инвестиции «Газпрома» в Воронежскую область составят 1,28 млрд руб. В результате пятилетней программы будет полностью завершена технически возможная газификация региона. Это даст толчок к развитию промышленности и сельского хозяйства.

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– Особое внимание в предстоящие пять лет мы уделим газификации сел. Важнейшим направлением совместной работы станет выполнение поручения президента России Владимира Путина, которое касается бесплатного подведения газа к домохозяйствам граждан. Мы активно включились в эту работу, – отметил губернатор.

Помимо этого, значительные средства в регион направляются по программе «Газпром – детям».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области