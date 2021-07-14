Обновленную набережную Левого берега Воронежа с Центром парусного спорта планируют открыть к 2025 году

.

К 2025 году планируется завершить благоустройство набережной Левого берега Воронежа и строительство там Центра парусного и гребного спорта. Ожидается, что ПАО «Газпром» выделит порядка 1 млрд рублей на возведение спортивного объекта.

Об этом стало известно 13 июля во время визита в Воронеж зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева, зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова и замминистра промышленности и торговли Алексея Беспрозванных. Вместе с губернатором Александром Гусевым они посетили дамбу Чернавского моста, где ранее был возведен Центр гребли на байдарках и каноэ и многофункциональный спортивный комплекс.

.

– На Центр гребли затрачено более 1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, частные инвесторы потратили около 400 млн рублей. Теперь речь идет уже о Центре парусного спорта и академической гребле на левом берегу Воронежа. «Газпром» согласился выделить порядка 1 млрд рублей. Сейчас регион должен подготовить проектно-сметную документацию, провести ряд подготовительных работ и начать строить объект, который может стать рекреационной зоной для воронежцев на левом берегу, – сообщил Алексей Гордеев.

Минималистичный по архитектуре, но многофункциональный по наполнению Центр парусного и гребного видов спорта должен стать украшением набережной. Центральным элементом спортивного объекта, например, будет амфитеатр со сквозным проходом от храмового комплекса к променаду и воде.

Глава региона Александр Гусев подчеркнул, что правительство возьмет на себя обязательство благоустроить набережную между Чернавским и Вогрэсовским мостами.

.

– Мы сделаем набережную спортивной направленности. У нас уже концепция есть, думаю, к 2025 году территория будет уже комплексно благоустроена. Конечно, это будет стимулом для того, чтобы заниматься Петровской набережной. В этом году мы начнем проектировать первую очередь, – заявил губернатор.

На протяжении всей левобережной набережной должны появиться фуд-корты, детские и игровые зоны, а в районе Вогрэсовского моста обустроят площадки для пляжного футбола и волейбола, большого тенниса, а также – многофункциональные.

Алексей Беспрозванных вручил сертификат на приобретение спортинвентаря, музыкальных инструментов и реабилитационных товаров. В прошлом году Минпромторг разработал ряд проектов, которые позволяют обеспечивать спортивные организации новым инвентарем отечественного производства. В 2021 году планируется закупить более 5,7 тысячи единиц спортивного оборудования и инвентаря для 77 субъектов России.

.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области