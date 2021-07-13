Воронежские ученые разработали сканер, позволяющий диагностировать эндокринные заболевания на ранней стадии

Разработанный прибор. Фото: Екатерина Павлюх

Встреча, посвященная сканеру биомолекул, прошла 13 июня в малом зале «Интерфакса». Прибор разработали ученые воронежского технологического университета, он способен помочь в ранней диагностике эндокринологических заболеваний. О проведенных исследованиях рассказали профессор PAH Татьяна Кучменко, детский эндокринолог ВДКБ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Дарья Менжулина и студентка факультета экологии и химической технологии ВГУИТ Евгения Доровская.

- При нормальном функционировании организма выделяется более 1000 различных химических соединений, в том числе легко летучих, которые выводятся постоянно и определяют естественный индивидуальный метаболический профиль человека. При нарушении метаболических процессов изменяется состав легко летучих метаболитов, на которые настроен газовый сенсор прибора на основе наноматериалов. Эти изменения соотносятся с возможными причинами их появления, - пояснила врач-эндокринолог Дарья Менжулина.

В результате измерений прибор способен также показать уровень энергии, стресса, проблемы ЖКТ, скрытые воспаления, начало развития инфекции при отсутствии явных признаков. Так, при работе с детьми удалось установить ряд универсальных показателей, которые позволили увидеть особенности метаболитов при ожирении и диабете.

С октября 2020 одну из модификаций прибора – портативный гаджет, который можно использовать для самодиагностики дома, испытывают на группе добровольцев. Одним из них стала чемпионка мира по боксу Татьяна Зражевская. Она взяла с собой прибор на решающий бой за золотой пояс в Екатеринбурге. Благодаря аппарату спортсменка отследила проблемы со здоровьем, которые позже подтвердил врач.

Будущее химической сенсорики связано не только с этой разработкой. Уже второй год студентка Евгения Доровская работает над созданием носимого трекера, который поможет выявить проблемы развития социально значимых заболеваний.

- Разумеется, заменой медицинским лабораторным анализам этот прибор служить не может, однако для экспрессного (не более 5 минут) способа контроля и получения надежной первичной информации о состоянии здоровья – да. Потому это прибор так уникален, и главной задачей сейчас является пустить его в использование -, комментирует профессор Татьяна Кучменко.

Ранее одна из модификаций сканера помогла в диагностике пневмонии у телят. Исследование получило поддержку Российского научного фонда.