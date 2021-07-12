Последние новости Воронежа на 12 июля 2021 года: утопленник, рейсы в Турцию и рекордный прирост зараженных ковидом

Тело 32-летнего мужчины достали из пруда Новый в поселке Панино. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Суточный прирост зараженных коронавирусом в Воронежской области продолжает увеличиваться. Накануне региональный оперштаб сообщил о 430 новых случаях COVID-19. Такого количества заболеваний за день в нашей области еще не было за все время пандемии.

Тем временем собственник нескольких торговых центров пригрозил закрыть пункты вакцинации, которые расположены в его объектах. Как пояснил бизнесмен, вакцина не поступает в нужном количестве, из-за чего людям приходится стоять в длинных очередях.

Следователи продолжают разыскивать воронежца, застрелившего брата из охотничьего карабина. Трагедия произошла в частном доме на улице Репненской. Два брата 27 и 34 лет серьезно поссорились. Младший схватил ружье и дважды выстрелили в родственника. Тот скончался на месте преступления. Стрелок сбежал на красном мотоцикле Honda «CBR 1000 RR». По неофициальной информации, с собой у молодого человека может быть ружье «Вепрь – 12 Молот» и пневматическая винтовка Hatsan.

В поселке Панино утонул 32-летний мужчина. Его тело доставили спасатели из пруда Новый. Вероятнее всего, местный житель не рассчитал свои силы и утонул. Следователи начали проверку. Экспертиза установит точную причину смерти.

Первый рейс чартерной программы из Воронежа в Анталью состоится 13 июля. Полеты будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и субботам. На борту Boeing 757-200 одновременно смогут находиться 238 пассажиров. Туристам стоит учесть, что в Турции от них потребуют сертификат о прививке или о перенесенном заболевании. Однако выборочно пассажиров могут заставить пройти еще и ПЦР-тест. В России непривитым и не болевшим коронавирусом нужно один раз сдать анализ в течение трех дней. А у вакцинированных или переболевших COVID-19 тесты при въезде в страну больше требовать не будут.