Как в Воронежской области ищут потерявшихся детей

Ежегодно в России пропадает около 20 тысяч детей/ Фото предоставлено ПСО «Черноземье».

Ежегодно в России пропадает более 60 тысяч человек, из них около 20 тысяч - дети. В социальных сетях постоянно приходится сталкиваться с постами о том, что ребенок потерялся. К счастью, в большинстве случаев за этим следует информация, что его нашли. Фактором успеха в таких делах является помощь поисково-спасательных отрядов.

Почему они исчезают?

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» с декабря 2020 года по июнь 2021-го была зарегистрирована 51 заявка на поиск детей в нашей области, в отряде «Черноземье» - 17. Все несовершеннолетние найдены живыми.

Региональный представитель ПСО «Лиза Алерт» Наталья Филипповских выделяет множество причин их пропажи:

- В совсем маленьком возрасте (от трех до восьми лет) это происходит из-за невнимательности родителей. Но чаще теряются именно подростки (от 12 до 18 лет) - в 87% случаев. Здесь разные причины: от отсутствия контроля до прессинга со стороны взрослых. Основным фактором является юношеский максимализм, например, выражающийся в протесте родителям.

Председатель ПСО «Черноземье» Борис Неупокоев добавляет, что большинство из пропавших детей - это «бегунки». Те, кто самовольно покидал дома, учебные и воспитательные заведения.

Фото: предоставлено ПСО «Черноземье».

Поэтому руководитель отдела процессуального контроля за расследованиями преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних Следственного комитета РФ Владимир Голубь предлагает рассматривать ребенка как часть социума, ведь он существует не только в семье:

- Причины ухода детей из школьных или иных воспитательных учреждений необходимо детализировать. Это как унижение и телесные наказания со стороны педагогов и других воспитанников, отсутствие заботы и поддержки, «гнобежка», так и желание лучшей жизни (условий проживания, еды, одежды).

В отряде «Черноземье» вспоминают о таких поисках:

- В январе к нам пришла заявка из Липецка о том, что девочка сбежала из школы. Когда ориентировки запустили по соцсетям, поступили сведения от очевидцев о ее местонахождении в Воронеже. Спустя два дня сотрудники полиции смогли обнаружить девочку в Семилуках. О причинах побега она так и не заговорила.

Главное – не терять ни минуты

Поиск начинается с осознания, что ребенок пропал. Сначала родители, как правило, пишут заявление в полицию. После уже следует звонок в поисковые организации. Так стартует отработка обращения: прозвон родных, классного руководителя, знакомых, друзей и т. д. Времени никогда не бывает много, поэтому экипажи должны собраться и выехать за полчаса.

- Их количество всегда разное, как и количество волонтеров. На детей, как правило, выезжает от пяти до десяти человек. Также привлекается большое количество ресурсов. - делится поисковик-инструктор Максим Черев.

Помимо работников спасательных организаций к поиску могут подключаться все желающие. И для каждого найдутся задачи: привезти поисковика, распространить пост в соцсетях, доставить ориентировки.

Фото: предоставлено ПСО «Черноземье».

Часто поисково-спасательным отрядам помогают торгующие фастфудом компании, которые работают круглосуточно. Их сотрудники информируют о том, что видели потерявшегося среди своих клиентов или прохожих.

- 30 мая работница такой точки сообщила волонтерам о том, что узнала мальчика, которого ранее видела в объявлении о потерявшихся, - рассказывают в ПСО «Лиза Алерт».

Владимир Голубь отмечает, что одновременно нужно рассматривать четыре основные версии: уехал по своей воле и не сообщил о себе; заблудился; погиб по собственной неосторожности; действия третьих лиц (похитили, убили).

- Сразу создается оперативно-следственная группа. Привлекаются психологи, кинологи, криминалисты, - рассказывает Владимир Юрьевич. - И сложность заключается в грамотной организации работы большого количества людей: волонтеров, сотрудников правоохранительных органов и других неравнодушных. А также в обеспечении их взаимодействия. Главная трудность - в том, чтоб не потерять ни минуты, ведь речь идет о жизни ребенка. Потому так важно привлекать желающих помочь в отработке всех версий.

Фото: предоставлено ПСО «Черноземье».

История удачного поиска

7 июня поздно вечером на дежурный номер отряда «Черноземье» поступила заявка о пропаже в СНТ «Медик» Хохольского района восьмилетнего мальчика. Со слов родителей, ребенок, как обычно, в районе 19 часов катался на велосипеде вблизи дома. В какой-то момент его потеряли из виду. Когда осмотр ближайших улиц своими силами результатов не дал, мама и папа обратились за помощью по телефону 112.

К прибытию на место волонтеров отряда сотрудники полиции уже осмотрели ближайшие дороги и садоводческие товарищества. Согласовав с ними свои действия, спасатели приступили к поиску ребенка в составе четырех групп. Совместно с сотрудниками экстренных служб в ближайшие часы осмотрели территорию в радиусе около 5 км от места пропажи мальчика.

К четырем часам ночи ребенок был найден одним из экипажей на дороге вблизи села Девица. Как выяснилось, он решил покататься на велосипеде дальше обычного и заблудился среди множества неизвестных дорожек. С ним все хорошо, если не считать легкого испуга и переохлаждения. Благодаря правильным и своевременным действиям родителей, экстренных служб и добровольцев эта история закончилась достаточно быстро и хорошо.