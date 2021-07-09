Жизнь не заканчивается: куда будут поступать воронежские выпускники, не сдавшие ЕГЭ

Одна из частых причин неудачи - пренебрежение подготовкой Фото: Илья ШУШКОВ

Для кого-то начало лета - время для речки, клубники, поездок на шашлыки и дачу, но для выпускников - период сложных испытаний в виде ЕГЭ, от которого зависит их дальнейшая жизнь. Расклад прост: сдаешь экзамены хорошо - идешь на бюджет, средне - учишься в вузе платно. Но что делать тем, кто вовсе завалил испытания? Мы нашли выпускников, не сдавших экзамены, и поговорили об их планах.

Денис (не сдал профильную математику):

- Моя неудача на экзамене связана скорее с непониманием реальности, чем с незнанием предмета: раньше я думал, что ЕГЭ - это все шутки и к нему не стоит серьезно относиться. К сожалению, только сейчас понял свою ошибку: нужно было упорно готовиться к экзаменам. Считаю, что ЕГЭ - лишь одно из жизненных испытаний и оно не оценивает знания школьников по достоинству. Потому что есть много талантливых ребят, которые могут поразить умениями, не только решая тесты, но и в других сферах. Во всяком случае, моя жизнь точно не сломана из-за низких баллов.

Если говорить о реакции родных на результаты, то они были разные. Мама и бабушка расстроились, даже немного ругались. Но потом мы вместе посидели, обсудили все и пришли к выводу, что даже без ЕГЭ можно получить образование. Крестный, узнав о неудаче, поддержал. Сказал, что расстраиваться не стоит. И заверил, мол, что-нибудь придумаем. До объявления результатов были планы, связанные с получением высшего образования, но так как я плохо написал госэкзамен, придется сначала отучиться год в колледже, потом пересдать ЕГЭ и поступить на направление, которое хотел.

Олег (завалил обществознание):

- ЕГЭ не оценивает знания учеников, а лишь проверяет их на прочность. Сдавая информатику, я не встретил ни одного вопроса из школьной программы, хотя по идее они должны быть основаны на ней. Плохие результаты связаны с волнением, потому что госэкзамен делит жизнь каждого на «до» и «после». Для многих заваливших его закрывается путь к успешной работе и хорошему заработку. На удивление, мои родители не стали ругаться, а наоборот, поддержали. Ведь они видели, насколько это сложный этап в моей жизни. Раньше, как и многие, хотел поступить на бюджет, но что-то не сложилось. Теперь планирую искать работу и буду делать все возможное, чтобы моя семья потянула платное обучение в колледже.

Мария (не сдала русский и обществознание):

- ЕГЭ - везение. Да, ты можешь усердно готовиться, прикладывать максимум усилий, но при этом экзамен остается лотереей, где тебе может попасться вариант любой сложности. Какой предмет министерство образования захочет завалить - такой и завалит. К тому же вся подготовка сводится к зазубриванию однотипных заданий. Меня погубило мое халатное отношение к ЕГЭ: уделяла время друзьям и прогулкам, оставляя без внимания учебники. Родители создали все условия для плодотворной учебы, но я этим пренебрегала. Тем не менее, плохие результаты экзамена никак не отразятся на моем будущем, ведь для поступления в Чехию они не нужны. Нострификацию (признание образовательных документов иностранных государств, - ред.) я успешно прошла, уровень знания языка подтвердила, документы в вуз подала - можно сказать, что я уже там.

Не сданный ЕГЭ - не конец жизни. И хорошо, что у наших героев есть план Б. Во всяком случае, никто не запрещает пересдать экзамены через год. И мы уверены, что, пройдя через это испытание повторно, ребята получат баллы лучше нынешних.