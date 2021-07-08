«Черный» рынок просто поражает!»: как воронежцы зарабатывают на криптовалюте

У криптовалюты нет физического воплощения в виде монет или купюр. Фото: Илья ШУШКОВ

Последние несколько лет курс криптовалют летит вверх едва ли не по экспоненте. И многие задаются вопросом: «Как там что устроено, и стоит ли вообще ввязываться?» Мы обратились к двум воронежским предпринимателям, которые вместе владеют одной компанией, чтобы посмотреть их глазами на происходящее в этой сфере.

Но для начала небольшая справка для тех, кто не совсем понимает, о чем пойдет речь.

Криптовалюта - это цифровая валюта, которая основана на шифровании. У нее нет физического воплощения в виде монет или купюр. Биткоин - самая известная из них, но далеко не единственная. Курсы криптовалют не контролируются, как, например, Центробанк контролирует рубль.

Майнинг - добыча криптовалюты. Множество компьютеров через специальное программное обеспечение производят математические вычисления. Результат - появление криптовалюты.

Криптоферма - совокупность компьютеров для майнинга. А слово фармить - производное от английского «ферма».

Нафармить легко - обналичить сложнее

Марк (рискнул и вложил деньги в создание криптофермы с расчетом заработать):

- Занимаюсь майнингом уже около девяти месяцев. Сначала делал это на домашнем компьютере, в который установлена мощная видеокарта. Она приносила неплохие деньги. И тогда понял, что надо построить криптоферму. Организовал ее на своем парковочном месте под домом для лучшего охлаждения. Удивительно, но она окупилась за полгода. И это не считая рыночной стоимости видеокарт, используемых для майнинга, которые чудовищно подскочили в цене. Окупаемость нормального бизнеса - два с половиной-три года, а тут я вышел в плюс всего-навсего через шесть месяцев.

Если честно, до конца не понимаю, что будет с криптовалютой, и, наверное, никто не понимает. Дать какой-либо прогноз крайне сложно. Но мне кажется, ее курс будет расти, так как она постепенно переходит из «черного» рынка в «серый». Например, некоторое время назад электромобиль «Тесла» можно было купить за биткоины. Из «серого» рынка в «белый» криптовалюта навряд ли когда-либо переместится, так как тогда потребуется полная прозрачность транзакций.

Несмотря на быструю окупаемость, из-за нестабильности рынка есть высокий шанс прогореть, поэтому, если и заходить в сферу майнига, то точно не на последние деньги. Для меня криптоферма изначально была просто дорогой игрушкой. Также, кстати, стоит очень избирательно подходить к площадке, на которой вы собираетесь майнить. Сейчас их около 50 штук, и отличаются они лишь котировками: где-то более выгодный курс. Но не стоит на это вестись, ведь на сайтах криптовалюта не попадает ни под какие законы, и мошенники, пользуясь этим, кидают майнеров, оставляя их ни с чем.

Вывод криптовалюты в реальные деньги - отдельная история. Есть два способа это сделать: через сайт, на котором майнишь, или торгуясь с реальными людьми по принципу «сначала товар - потом деньги». Первый способ, конечно, безопаснее, так как сайт выступает в качестве гаранта, но за свои услуги он берет комиссию. Для второго случая существуют обменники, где у каждого пользователя есть рейтинг, как у водителей такси. Но кто обращает на него внимание, особенно когда на кону сотни тысяч рублей? Нафармить криптовалюту легко, а вот реализовать - сложнее.

Расскажу о своем знакомстве со второй площадкой: недавно я решил зафиксировать прибыль, переведя немного криптовалюты в деньги. Ради интереса хотел забрать наличными (на сайте есть такая функция). К сожалению, это доступно только в Москве. Но мне, в первую очередь, был интересен сам процесс. Наверное, это должно было выглядеть следующим образом: какой-то неизвестный человек анонимно передает курьеру пачку денег, чтобы тот ее доставил. Но у меня, на самом деле, получилась не менее фантастическая ситуация. На сайте обменника я указал, что хочу получить деньги переводом на банковскую карту. Отправляю криптовалюту на указанный счет и сижу жду. Через 15 минут приходит уведомление о пополнении, которое было произведено с банкомата, и я, соответственно, так и не понял, кто это сделал. Но тут штука в другом: то есть покупатель N должен не только обладать суммой для покупки криптовалюты, но и жить рядом с торговым центром/банком, чтобы быстро добежать туда и отправить деньги через банкомат, чтобы никто не смог его вычислить. Черный рынок просто поражает!

Количество мест, где можно расплатиться, не растет

Евгений (опасается вкладываться в майнинг-ферму, потому что не уверен в устойчивости криптовалюты):

- Несколько лет назад, когда впервые заговорили о криптовалюте, я оценивал ее появление положительно. Ожидалось, что это будет что-то способное быть универсальным платежным инструментом вне зависимости от национальных валют или местонахождения продавца и покупателя. Да, будет курс обмена при покупке этой валюты, а далее - ее свободное использование. Например, появится возможность расплатиться с отелем или авиакомпанией, купить еду и одежду, не прибегая к двойному обмену: рубль - доллар - валюта «третьих стран». Только лишь: рубль (или любая другая валюта) - криптовалюта.

Но прошел год-другой, а количество мест, где можно расплатиться криптовалютой не растет. Фактически майнеры «добывают» ее не для того, чтобы использовать, а чтобы вывести в валюту, которой они привыкли пользоваться. Отсюда возникает вопрос: кто же те субъекты, что приобретают криптовалюту на обменных площадках? Я думаю, что это либо представители «черного», теневого сегмента сети Интернет, либо инвесторы, вкладывающиеся в нее с целью продать дороже. Наличие и одних, и других не делает криптовалюту стабильной, отсюда такая большая волатильность курса. Вполне вероятно, что именно это тормозит повсеместное использование криптовалют: сложно продавать что-то за денежные средства, которые могут на следующий день с одинаковой вероятностью подорожать в два раза или на столько же подешеветь.

КОММЕНТАРИЙ ЦЕНТРОБАНКА

«Это денежный суррогат»

Если говорить об официальной позиции Центробанка, то глава регулятора Эльвира Набиуллина выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны:

- Мы относимся к так называемым криптовалютам достаточно сдержанно. Это денежный суррогат, и мы против того, чтобы криптовалюты как частные цифровые, даже деньгами их не хочется называть, использовались для расчетов внутри страны, - отметила она.

По ее словам, биткоин - очень волатильный актив, который может быстро упасть в цене, и надо на национальном уровне дать гражданам удобные средства платежа, чтобы было понятно, кто несет ответственность.

Рынок криптовалюты еще формируется. Но если раньше люди оптимистически относились к изменениям в этой сфере, то сегодня они скорее скептический смотрят на происходящее. И пока многие остаются сторонними наблюдателями, находятся единицы, готовые с авантюризмом рисковать ради призрачного шанса сорвать куш.