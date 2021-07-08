Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов: «У нас люди ищут поддержку и справедливость»

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

За пять лет работы Государственной Думы седьмого созыва депутаты рассмотрели 6479 законопроектов и приняли 2672 закона. Но какие из них особенно значимы? Как происходит взаимодействие депутатов разных уровней? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Воронеже» мы поговорили с депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Гавриловым и депутатом Воронежской областной Думы от КПРФ Денисом Росликом.

Фракция КПРФ голосовала против пенсионной реформы

- Сергей Анатольевич, прокомментируйте хорошую новость - заместитель председателя правительства Юрий Борисов на ВАСО отметил, что предприятие обеспечено заказами по программе Ил-96-300…

- Важно, что правительство подтверждает свои обязательства перед нашим авиазаводом по госзаказу. Фракция КПРФ добивалась этого долгие годы. Но не будем забывать: для окончательного преодоления кризиса необходимо кратное увеличение финансирования серийного производства российских самолетов, в том числе для внедрения передовых технологий.Нужна поддержка научных исследований в сфере авиастроения, подготовки кадрови повышение зарплат авиастроителей.

- Вы возглавляете комитет по развитию гражданского общества. Какие законопроекты подготовлены вашим комитетом и фракцией?

- Фракция КПРФ ударно поработала за прошедшие пять лет. К сожалению, представителей нашей партии сегодня не так много, как нам бы хотелось. Поэтому среди многих отклоненных законопроектовесть много полезных, которые касаются, например, бюджета, - отмечает Сергей Гаврилов. -Мы планировали увеличить средства на возрождение промышленности, на помощь многодетным семьям, на увеличение зарплат. Наша фракция – единственная в Госдуме проголосовала против пенсионной реформы.

КПРФ активно боролась за законопроекты, направленные на поддержку тяжелобольных детей. Принципиально выступали против так называемой оптимизации здравоохранения, которая привела к сокращению поликлиник и больниц. Во время пандемии коронавируса все убедились, насколько важно было сохранить систему здравоохранения, которая закладывалась еще при советской власти.

Нами разработаны и приняты законы, направленные на совершенствование системы защиты прав и свобод человека, усиление вертикали уполномоченных по защите прав человека, на противодействие религиозному экстремизму.

Фракцию КПРФ тревожит, что сегодня растут цены абсолютно на все - от лопат до мостов. Последствия трагичны: ряд строительств школ и больниц оказались просто заморожены. Неспособность власти координировать снижение цен - это беда. КПРФ предложила свой вариант: ввести контроль за ценами хотя бы на продукты питания.

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны мы были обязаны еще раз вспомнить о детях войны. У нас есть отдельный проект в Воронежской области: помогаем ветеранам, инвалидам, многодетным семьям.

Только многодетные семьи спасут Россию от вымирания. Страшная беда для нашего государства - теряем молодежь и детей. Через 20-30 лет можем потерять и всю страну.

КПРФ - это не только мощная идеология, разветвленная сеть живых партийных организаций, которые десятки лет работают на благо народа. Это борьба за советские традиции науки, здравоохранения, образования.

Поэтому люди, которые выступают за социальную справедливость, к нам тянутся За прошедшие пять лет только ко мне в приемную пришло 4 665 человек! Они ищут поддержку и правду. Это значит, что люди разочаровались в нынешней системе, ведь к депутатам идут, когда уже не к кому обратиться.

Наше законодательство забюрокрачено

- Денис Викторович, вы делегированы в Воронежскую областную Думу жителями области. В каких комитетах вы работаете и чем обусловлен именно такой выбор?

- Я работаю в комитете по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствами массовых коммуникаций.Также выбрал комитет по экологии и природопользованию. Вопросы экологии мне близки с детства: и мать, и отец – лесники по образованию. Будучи еще депутатом Павловского районного совета, я активно включался в решение проблемы мусорной реформы.

Депутат Воронежской областной Думы от КПРФ Денис Рослик Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- На мой взгляд, сегодня в регионе существуют большие проблемы, связанные с обмелением рек, - подчеркивает Денис Рослик. - Раньше была водоохранная зона - 300 метров от реки, которую нельзя было распахивать, там нельзя было использовать удобрения. Сегодня на себя эту функцию взяла береговая зона - а это всего 20 метров! Соответственно удобрения текут в реки, идет массовое заиление, обильно растут камыши.

Основная проблема - экологическая безответственность бизнеса. Например, в Репьевском районе мы продолжаем бороться со сбросом ядовитых отходов производства местного предприятия. В Воронеже идет незаконная вырубка зеленых насаждений, застройщики пытаются расчистить себе участки. Но тот же Ворошиловский сквер на улице Депутатской мы отстояли.Активно подключались наши депутаты от КПРФ к проблемам жителей домов у Северного леса - сейчас губернатор взял эту ситуацию под личный контроль.

А те же свинокомплексы? Нормативные документы, которые приняты в советские времена, недостаточно регламентируют современные огромные хозяйства с многотысячным поголовьем. Раньше комплексов с числом голов свыше 40 тысяч было не так много…А сегодня посчитайте, сколько ихтолько в Воронежской области!Нужно пересматривать нормативы. Но это федеральная проблема. И здесь мы будем просить, чтобы к ее решению подключился Сергей Анатольевич.

- Как в целом происходит взаимодействие депутатов по таким вопросам?

- Мы встречаемся регулярно с нашими товарищами из КПРФ не только в Воронеже, но и в районах, чтобы найтиварианты решения проблем, - объясняет Денис Рослик. –Тревожит нас и вопрос отчисления налогов. С Воронежской области собираются миллиардные налоги. Они уходят в Москву, а обратно возвращается меньше трети. То есть Воронежской области не хватает ресурсов для решения тех же экологических вопросов. Но эта тема касается и строительства дорог, и возведения детсадов, и уровня зарплат.

Сегодня экология - это политическая проблема, Вопрос не только в том, что растут тарифы на вывоз мусора. Проблема в том, что мусорсобирают раздельно, а потом вновь сваливают все вместе и просто захоранивают.

Наше законодательство до предела забюрокрачено. Десятилетиями мы не можем решить вопросы по очистным сооружениям, из-за которых воронежцы на Левом берегу задыхаются каждое лето. Также работает и оборонный комплекс, система благоустройства и ЖКХ.Власть теряет эффективность в решении очевидных вопросов.

- Западные страны всегда выводили «грязные» производства в Африку или, например, Азию. То есть в страны третьего мира, чтобы у себя было все чистенько. Тот же Китай со временем начал бороться с подобным явлением. Наша страна, и меня это очень тревожит как члена фракции КПРФ, превращается в свалку, - комментирует экологические проблемы Сергей Гаврилов.

В СССР умели сдерживать цены

- Советский Союз умел на основе планирования экономики инвестировать в долгие проекты. Мы могли строить, повышать уровень благосостояния людей, снижать цены... Мы никогда не догоним те же США, а теперь и Китай, если не будем инвестировать серьезные средства в развитие промышленности и науки, в зарплаты молодых ученых.

Коммунисты подготовили важный законопроект, направленный на то, чтобы обезопасить молодых специалистов от безработицы. По разным оценкам, у нас до 70% выпускников ВУЗов и других заведенийсегодня не получают работу по специальности. Это беда. То есть государство зря тратит деньги, а студенты время. Поэтому выпускникам нужно обеспечить рабочие места, и давать соответствующее хорошее классическое образование.

Мы должны не просто давать знания, а воспитывать личностей! И КПРФ в этом отношении движется правильным курсом.