Мэр Вадим Кстенин рассказал, какие меры власти Воронежа примут в третью волну пандемии

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Мэр Воронежа рассказал о том, какие противоэпидемиологические меры будут приняты в Воронеже во время третьей волны пандемии. Об этом сообщили в городской администрации 7 июля.

Градоначальник отметил, что в областном центре продолжатся рейды по маршрутным транспортным средствам. Но если раньше больше работали с пассажирами, то теперь власти сменили тактику: внимание переключилось на перевозчиков. И, как показала практика, одних убеждений и разъяснений, было недостаточно. Значит, считает мэр, надо наказывать рублем.

– Мы будем штрафовать юридические лица, которые допускают нарушение санитарно-эпидемиологических норм. То же самое касается и владельцев коммерческих заведений: предприятия общепита, торговые сети и т.д. Это основные источники заражения людей. Поэтому мы сейчас будем больше и активнее работать с руководством этих предприятий. Там штрафы значительно больше, чем штрафы на физических лиц, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Также он добавил, что количество привитых граждан остается на низком уровне, поэтому воронежцы пока не достигли массового коллективного иммунитета и призвал горожан активизироваться в плане вакцинации.

– Надеемся, что мы пройдем третью волну проще, чем ту, когда мы уходили в локдаун, и постараемся приложить максимум усилий для того, чтобы экономика не пострадала. Но без того, что люди будут вакцинироваться этого мы, к сожалению, достичь не сможем. Я сам прививался, вторую прививку сделал 29 апреля. Никаких последствий для своего организма я абсолютно не заметил, антитела есть. И надеюсь, что прививка позволит мне оставаться как можно дольше в строю. Собственно, и призываю воронежцев, чтобы они активизировались в вакцинации, – подытожил Вадим Кстенин.

Ирина Шабанова