Алексей Гордеев: «В Бутурлиновском районе хорошая команда, которая опирается на общественное мнение»

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В минувший вторник, 6 июля, заместитель председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев и губернатор Александр Гусев посетили с рабочей поездкой Бутурлиновкий район. Они осмотрели новый культурно-досуговый центр в селе Нижний Кисляй, встретились с активом райотделения партии «Единая Россия» и побывали в парковой зоне «Лес Победы». А также обсудили ряд важных вопросов, один из которых – строительство нового здания стационара районной больницы.

У СЕЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ

Новый культурно-досуговый центр «Родник» построили в бутурлиновском поселке Нижний Кисляй в 2020 году. Средства на него выделили в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Строительство вели с 2018 года. Сегодня это место встречи детей и молодежи по интересам, отдыха по вечерам и в праздничные дни для старшего поколения. В здании есть кабинеты для творчества, зрительный зал на 248 мест, библиотека, бильярдная, зал хореографии, фойе-танцевальный зал, сцена, костюмерная и гримерная. Обустроили даже комнату для репетиций народного хора, которым гордится Нижний Кисляй и весь Бутурлиновский район.

Возле Дома культуры тоже навели порядок – благоустроили территорию, сделали газоны, высадили туи и установили скамьи. Директор КДЦ Марина Олейникова рассказала, что поселку давно был необходим такой центр. С 1928 года сельский дом культуры и библиотека в Нижнем Кисляе располагались в приспособленном нежилом здании. Благодаря господдержке, у местных жителей, а их здесь проживает почти 3,5 тысячи человек, появилась прекрасная возможность скрасить свой досуг.

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Осмотрев здание КДЦ Алексей Гордеев отметил, что благодаря программе комплексного развития сельских территорий сегодня делается много, но, к сожалению, ее недостаточно, чтобы решить все проблемы села.

– Мы боролись за появление этой программы. Она в начале пути, и прямо скажу: пока не хватает масштаба финансов и правильной методологической базы. Нужно досконально разобраться, что такое сельский населенный пункт, каким он должен быть по критериям. Как сделать так, чтобы там не просто доживали старики, а жила молодежь, радовалась жизни, понимала, что есть перспективы, доходы, развивается сфера услуг. Что в селе есть полноценная ежедневная жизнь, – пояснил вице-спикер Госдумы РФ.

Одно из развлечений в «Роднике» – новая бильярдная на четыре стола. О том, что она не пустует, свидетельствует множество кубков, расставленных на стеллажах. Как оказалось, воспитанники филиала СДЮШОР № 2 по бильярдному спорту входят в состав сборных области и страны и даже успели завоевать немало наград. А чтобы высокопоставленные гости могли убедиться в мастерстве ребят, для Алексея Гордеева и Александра Гусева была показана короткая тренировочная игра.

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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Здесь же, в культурно-досуговом центре, состоялась встреча с активом Бутурлиновского местного отделения Воронежского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». На мероприятии обсудили реализацию поручений Президента РФ Владимира Путина, которые были даны по итогам прямой линии 30 июня.

Секретарь отделения Евдокия Бондаренко обозначила наиболее актуальные для района вопросы. С ними местные жители обращались в общественную приемную губернатора в Бутурлиновском районе и в приемную партии. Они касались водоснабжения в поселениях, организации пассажирских перевозок, строительства и ремонта дорог, качества медицинского обслуживания.

ОЧЕРЕДЬ ЗА БОЛЬНИЦЕЙ

Одна из наиболее острых и давно наболевших проблем Бутурлиновского района – отсутствие нового корпуса районной больницы, где бы размещался стационар с приемным отделением. По словам главы администрации муниципального района Юрия Матузова, сейчас отделения, где проходят лечение пациенты, располагается в нескольких зданиях. Часть из них уже находится в аварийном состоянии, поскольку была построена в 1917 году.

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Губернатор Александр Гусев заверил, что решение о строительстве нового корпуса «можно считать принятым». Ранее объект был внесен в областную адресную инвестиционную программу с началом строительства в 2023 году. Но областные власти прорабатывают вопрос, чтобы начало работ перенесли на более ранний срок.

– Думаю, сумеем начать в следующем году. Проект по деньгам существенный – больше миллиарда рублей. Срок строительства – полтора – два года, думаю, к концу 2023-го будет готово. Корпус будет межрайонный, с комфортными условиями, где будут и врачи квалифицированные, и оборудование хорошее. Таких межрайонных центров предполагается несколько, будем по такому принципу организовывать звено здравоохранения второго уровня, – сказал глава региона.

РАЙОН ПОСТУПАТЕЛЬНО РАЗВИВАЕТСЯ

Алексей Гордеев и Александр Гусев отметили также активную позицию и высокую эффективность работы районной администрации во главе с Юрием Матузовым. Положительную оценку действиям муниципальной власти дал и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, находившийся в составе президиума на встрече с местным отделением «Единой России». Он отметил экономическую и политическую стабильность в районе, выполнение социальных обязательств, а также согласованный подход, который помогает отвечать на любые современные вызовы.

В Бутурлиновке Алексей Гордеев и Александр Гусев возложили цветы к мемориалу Славы. А затем посетили парковую зону «Лес Победы». Современное общественное пространство для отдыха и занятий спортом было создано по инициативе жителей. Еще в 2015 году там высадили деревья. А теперь здесь есть лыжероллерная трасса протяженностью более трех километров, существует площадка для уличной гимнастики и трибуны. Во время второй очереди уже этой осенью в парке достроят тротуары, создадут искусственное озеро и установят систему видеонаблюдения.

По итогам поездки заместитель председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев поделился воспоминаниями о своем первом визите в Бутурлиновку и оценил, насколько далеко вперед шагнул районный центр за прошедшие годы.

– Я здесь был в 2009 году, и тогда было достаточно плачевное положение. Сейчас можно с уверенностью сказать, что район поступательно развивается, особенно райцентр. Есть планы дальнейшего развития территории, создания целого ряда новых социальных объектов. Здесь – хорошая команда, которая опирается на общественное мнение, так что есть уверенность, что все будет реализовано качественно, – отметил Алексей Гордеев.

Ирина Шабанова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области