Собеседование, прописка и чипы: как забрать животное из воронежского приюта?

У работников приютов строгая процедура отбора. Фото: Елизавета КЛЮКИНА

Согласно опросам, во время пандемии люди стали чаще заводить домашних животных. Но приюты готовы отдать их не каждому. Почему вам могут отказать? И что делать, если не рассчитал свои силы? Корреспонденты «КП - Воронеж» пообщались с экспертами и нашли ответы на эти вопросы.

Какие бывают питомники?

В Воронеже нет городских питомников. Помощью животным занимаются обычные люди, которые организовывают частные приюты. Благодаря волонтерам, пожертвованиям, фондам помощи и зоозащитникам появляются такие места. Найти их несложно - подобные заведения есть почти в каждом городе.

Среди самых известных в Воронеже - «Дора», «Альма», «Право на жизнь» и другие. Отличаются они количеством питомцев и тем, кто находится на попечении: собаки или кошки. Но бывают и смешанные приюты.

Помимо известных питомников есть те, у которых нет групп в социальных сетях, рекламы и даже названия. Но условия содержания в таких местах, как правило, лучше:

- Считается, что все животные из приюта больные, но это не так. При помощи пожертвований и личных средств я занимаюсь их вакцинацией, лечением и содержанием. Владельцам достаются здоровые, привитые, кастрированные или стерилизованные питомцы. Мой приют кошачий, на попечении находится большое количество животных, но разбирают их быстро, - делится владелица частного приюта Наталья Карпова.

Содержание в разных приютах отличается. Но обычно там находятся здоровые привитые животные. А вот вопрос со стерилизацией или кастрацией остается на усмотрение владельцев и зависит от имеющегося бюджета либо возраста собаки или кошки.

Питомца могут и не отдать

Недостаточно просто прийти и попросить животное. У работников приютов строгая процедура отбора. Помимо разговора по телефону желающему обрести питомца нужно приехать лично. Сотрудники первоначально оценивают умение ладить с четвероногими и ухаживать за ними.

Если с этими навыками все в порядке - с будущим владельцем проведут собеседование, запросят паспорт и даже могут устроить проверку жилища. Некоторые организации не отдают питомцев молодым парам, людям, не имеющим собственного жилья, или несовершеннолетним. Вам также откажут, если питомец приобретается в подарок.

- Такие условия просто необходимы, чтобы защитить животное. Были случаи, когда приезжаешь посмотреть, как содержится питомец, а его уже выбросили. Или характером не сошлись, или укусил кого-то, а может, где-то нагадил. Такие происшествия абсолютно нормальны, но люди могут оказаться к ним не готовы, - говорит Юрий Шамарин, владелец питомника «Дора».

После знакомства, собеседования и проверки документов с будущим владельцем заключат договор об ответственном содержании (образец такого договора). Основной документ, который вам нужно взять с собой, - паспорт.

При заключении договора могут быть выдвинуты такие условия, как обязательная кастрация (часть ее стоимости иногда оплачивает сам приют), установка специальных защитных сеток на окна. Если у питомника есть сайт, то полный список требований можно найти там. (Например, вот как выглядят требования одного из питомников).

Будьте готовы к тому, что сотрудники организации не перестанут беспокоиться о бывшем подопечном. Вам могут устроить неожиданную проверку, как делают в «Доре». Или периодически писать и просить фотографии животного, как в котокафе «Mr. Moore». Особенно часто это происходит в первые полгода, когда питомец по договору еще остается собственностью приюта. К тому же котокафе снабжает бывших воспитанников чипами, которые содержат информацию о принадлежности животного этой организации. Считывать ее при необходимости могут в ветеринарных клиниках.

Люди нередко отдают питомцев обратно. Фото: Елизавета КЛЮКИНА

Не справляюсь. Как вернуть животное в приют?

Решение о том, чтобы завести питомца, должно приниматься осознанно. Но не все к этому относятся серьезно, и количество бездомных животных в Воронеже только продолжает увеличиваться. Практически в каждом питомнике, перед тем как отдать вам подопечного, прозвучит предупреждение о возможности его вернуть.

Люди действительно нередко отдают животных обратно в приют. Чаще всего это происходит из-за обстоятельств непреодолимой силы: гибель хозяина, переезд, медицинские показания или даже разница в характере с другими питомцами нового владельца. Это те факторы, которые невозможно предвидеть или изменить. Но бывают возвраты и по более простым причинам: новоиспеченный владелец не рассчитал своих сил.

- Я вернул собаку, которую взял из приюта, потому что оказался к ней не готов. Банально у меня не хватало времени и сил, чтобы подстроиться под биоритм животного. Но я понял, что глупо было не отдавать его обратно, а брать, не понимая всех сложностей в уходе. К такому в приютах относятся с пониманием: не было никакого пренебрежения со стороны работников, - делится Денис Максимов.

Поведение животных меняется при переезде: они могут стать агрессивными или испуганными. Со временем питомец адаптируется и начнет вам доверять. Но если вы видите: что-то не так - обратитесь к ветеринару или проконсультируйтесь в организации, где приобреталась собака или кошка.

Я нашел бездомное животное. Как ему помочь?

Многие приюты не принимают животных просто так. Возьмут или нет - зависит от заполненности и санитарных требований отдельной организации. Если вы нашли бездомного питомца и приюты отказываются его принять - обратитесь в ветеринарные клиники или группы помощи в социальных сетях.

- Первое, что нужно сделать, если вы нашли животное, - осмотреть на предмет видимых повреждений. А затем отвезти в клинику для проведения анализов на скрытые инфекции. Кошку или собаку необходимо посадить на карантин, потому что они могут заразить других ваших питомцев. После этого нужно провести вакцинацию, завести ветеринарный паспорт и кастрировать животное. Ну, и конечно, подобрать питание, - комментирует ветеринар воронежской частной клиники Алексей Алехин.

Если на теле питомца есть укусы, то частные клиники могут отказать вам в приеме. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за угрозы распространения вируса бешенства такими животными должны заниматься государственные ветеринарные клиники.

В Воронежской области действует государственная ветеринарная служба по борьбе с болезнями животных, у которой есть районные станции. В подобных бюджетных клиниках животное могут бесплатно осмотреть и сделать ему необходимые прививки. А лечение обходится значительно дешевле, чем в частных клиниках.

Если животное здорово, а с группами помощи и приютами договориться не получилось, то в случае с кошкой можно обратиться в местные котокафе:

- Мы принимаем питомцев с определенными условиями: карантин, вакцинация, анализы. Благодаря собственному ветеринарному врачу проводим все эти процедуры самостоятельно. Их стоимость обходится владельцу в размере 3 тысяч рублей, - комментирует владелица котокафе Яна Мизгина.

Далеко не всем подходит такой вариант, потому что требует вложения сил, времени и финансовых средств. Но если вы нашли животное и хотите ему помочь, то должны быть готовы, что это будет не просто.