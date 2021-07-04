Чемпионат Европы в твоем дворе: где воронежцам бесплатно поиграть в футбол

Выступление сборной России в этом году оставило не мало вопросов. Например: так ли тяжело попасть мячом в створ ворот?
Фото: Иван Макеев
Полуфинал Евро-2020, в котором сойдутся Италия и Испания, уже называют досрочным финалом, причем не без основания. Относительно недавно, в 2012 году, они, например, играли в главном матче чемпионата Европы. В то же время Дания и Англия готовы поспорить за звание лучшей команды и устроить не меньшее шоу...
Выступление сборной России в этом году оставило не мало вопросов. Например: так ли тяжело попасть мячом в створ ворот? Мы решили узнать, где воронежцы могут попробовать себя и попинать круглый снаряд. Да, сегодня в новых микрорайонах есть футбольные площадки, но часто они закрыты на ключ. Платные же поля могут отпугнуть часть любителей спорта. Поэтому мы обратились в пресс-службу мэрии и узнали, какие открытые площадки доступны сегодня для всех желающих. Всего их - 56:
В Железнодорожном районе
- ул. Остужева, 8 – 10;
- ул. 25 Января, 32 – 34 – 42;
- ул. Зои Космодемьянской, 17 – 19;
- ул. Димитрова, 79;
- ул. 25 Января, 18;
- ул. Остужева, 6 – 12 – 16;
- ул. 25 Января, 2-а;
- ул. Паровозная, 62;
- ул. Сосновка, 46;
- Ленинский проспект, 129-131;
- ул. Остужева, 5а;
- ул. Генерала Лохматикова,43.
В Коминтерновском районе
- ул. Бульвар Победы, 25;
- ул. Хользунова, 31 – 39;
- ул. В. Невского, 31-б;
- Московский проспект 98, 100;
- Московский проспект, 10 – 12;
- Проспект Труда, 6 – 8;
- ул. Лизюкова, 8;
- ул. Жукова, 12а (Роща сердца);
- ул. Лизюкова,101б;
- ул. В. Невского, 1а;
- ул. 60 Армии ,2-4-6.
В Левобережном районе
- ул. Новосибирская, 55;
- Ленинский проспект, 71 – 73;
- ул. Циолковского, 113;
- пер. Гвардейский, 4;
- ул. Туполева, 19 – 21;
- ул. Совхозная, 35 – 37;
- ул. Тавровская, 14а;
- ул. Воробъёвская, 39.
В Ленинском районе
- пер. Новый, 12;
- ул. Моисеева, 43 – 45;
- ул. 20-лет Октября, 92;
- ул. Ворошилова, 55;
- ул. Бакунина, 24;
- ул. Броневая, 12;
- ул. Матросова, 127;
- 20-летия Октября , 105/1;
- Ул. Никитинская, 44-46.
В Советском районе
- ул. Героев Сибиряков, 45;
- ул. Домостроителей, 10;
- ул. Защитников Родины, 8;
- ул. Колесниченко, 42 – 44;
- пр. Патриотов, 8 – 8-а;
- ул. Перхоровича, 3 – 5;
- ул. Пеше-Стрелецкая, 137;
- ул. Тепличная, 6 – 8;
- ул. Шендрикова, 10;
- ул. Ю. Янониса, 17;
- Проспект Патриотов, 52в (парк «Оптимистов»);
- Теплоэнергетиков, 3д (Шилово);
- Южно-Моравская, 1д (парк «Танаис»).
В Центральном районе
- ул. Березовая Роща, 24-а;
- ул. Кольцовская, 46;
- ул. Ломоносова, 114/3.
Есть еще один вариант. Футбольные площадки доступны также в некоторых муниципальных образовательных учреждениях. Но только в те часы, когда не идут уроки, внеклассные мероприятия или проведение занятий спортивных секций. Как сообщают в пресс-службе мэрии, расписание администрация образовательного учреждения должна вывешивать в доступном месте.
В Железнодорожном районе: СОШ 56, 100, 105;
В Коминтерновском: СОШ 1 с УИОП, 47,87, 88, 95, 98, 101,гимназия увк 1, гимназия 10, лицей 8, лицей 4;
В Левобережном: СОШ 22, 69, 77, 97, 104, лицей 6;
В Ленинском: СОШ 13, 14;
В Советском: СОШ 25, 55, 70, 73, 81, 84, 92, 103, лицей МОК 2, лицей ВУВК им. А. П. Киселева;
В Центральном: СОШ 16, 62,102, 106.