Чемпионат Европы в твоем дворе: где воронежцам бесплатно поиграть в футбол

Выступление сборной России в этом году оставило не мало вопросов. Например: так ли тяжело попасть мячом в створ ворот? Фото: Иван Макеев

Полуфинал Евро-2020, в котором сойдутся Италия и Испания, уже называют досрочным финалом, причем не без основания. Относительно недавно, в 2012 году, они, например, играли в главном матче чемпионата Европы. В то же время Дания и Англия готовы поспорить за звание лучшей команды и устроить не меньшее шоу...

Выступление сборной России в этом году оставило не мало вопросов. Например: так ли тяжело попасть мячом в створ ворот? Мы решили узнать, где воронежцы могут попробовать себя и попинать круглый снаряд. Да, сегодня в новых микрорайонах есть футбольные площадки, но часто они закрыты на ключ. Платные же поля могут отпугнуть часть любителей спорта. Поэтому мы обратились в пресс-службу мэрии и узнали, какие открытые площадки доступны сегодня для всех желающих. Всего их - 56:

В Железнодорожном районе

- ул. Остужева, 8 – 10;

- ул. 25 Января, 32 – 34 – 42;

- ул. Зои Космодемьянской, 17 – 19;

- ул. Димитрова, 79;

- ул. 25 Января, 18;

- ул. Остужева, 6 – 12 – 16;

- ул. 25 Января, 2-а;

- ул. Паровозная, 62;

- ул. Сосновка, 46;

- Ленинский проспект, 129-131;

- ул. Остужева, 5а;

- ул. Генерала Лохматикова,43.

В Коминтерновском районе

- ул. Бульвар Победы, 25;

- ул. Хользунова, 31 – 39;

- ул. В. Невского, 31-б;

- Московский проспект 98, 100;

- Московский проспект, 10 – 12;

- Проспект Труда, 6 – 8;

- ул. Лизюкова, 8;

- ул. Жукова, 12а (Роща сердца);

- ул. Лизюкова,101б;

- ул. В. Невского, 1а;

- ул. 60 Армии ,2-4-6.

В Левобережном районе

- ул. Новосибирская, 55;

- Ленинский проспект, 71 – 73;

- ул. Циолковского, 113;

- пер. Гвардейский, 4;

- ул. Туполева, 19 – 21;

- ул. Совхозная, 35 – 37;

- ул. Тавровская, 14а;

- ул. Воробъёвская, 39.

В Ленинском районе

- пер. Новый, 12;

- ул. Моисеева, 43 – 45;

- ул. 20-лет Октября, 92;

- ул. Ворошилова, 55;

- ул. Бакунина, 24;

- ул. Броневая, 12;

- ул. Матросова, 127;

- 20-летия Октября , 105/1;

- Ул. Никитинская, 44-46.

В Советском районе

- ул. Героев Сибиряков, 45;

- ул. Домостроителей, 10;

- ул. Защитников Родины, 8;

- ул. Колесниченко, 42 – 44;

- пр. Патриотов, 8 – 8-а;

- ул. Перхоровича, 3 – 5;

- ул. Пеше-Стрелецкая, 137;

- ул. Тепличная, 6 – 8;

- ул. Шендрикова, 10;

- ул. Ю. Янониса, 17;

- Проспект Патриотов, 52в (парк «Оптимистов»);

- Теплоэнергетиков, 3д (Шилово);

- Южно-Моравская, 1д (парк «Танаис»).

В Центральном районе

- ул. Березовая Роща, 24-а;

- ул. Кольцовская, 46;

- ул. Ломоносова, 114/3.

Есть еще один вариант. Футбольные площадки доступны также в некоторых муниципальных образовательных учреждениях. Но только в те часы, когда не идут уроки, внеклассные мероприятия или проведение занятий спортивных секций. Как сообщают в пресс-службе мэрии, расписание администрация образовательного учреждения должна вывешивать в доступном месте.

В Железнодорожном районе: СОШ 56, 100, 105;

В Коминтерновском: СОШ 1 с УИОП, 47,87, 88, 95, 98, 101,гимназия увк 1, гимназия 10, лицей 8, лицей 4;

В Левобережном: СОШ 22, 69, 77, 97, 104, лицей 6;

В Ленинском: СОШ 13, 14;

В Советском: СОШ 25, 55, 70, 73, 81, 84, 92, 103, лицей МОК 2, лицей ВУВК им. А. П. Киселева;

В Центральном: СОШ 16, 62,102, 106.