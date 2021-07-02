"Нет ничего крутого в том, чтобы быть толстым": истории воронежцев, похудевших на 30 килограммов

Илья похудел благодаря спорту и самоконтролю.

Лето. Жара. Купальный сезон в самом разгаре, а многие так и не успели похудеть и увидеть желанные цифры на весах. Поэтому "Комсомолка" попытается расшевелить своих читателей, приведя в пример людей, которые смогли взять себя в руки и сбросить не пару килограммов, а несколько десятков.

Илья, 18 лет:

- Мысль о том, что мне стоит всерьез заняться собственным телом, пришла еще прошлым летом, когда просматривал свои фотографии с пляжа, сделанные моими друзьями. Тогда я подумал: "Черт, Илюх, да ты жирный! И нет ничего крутого в том, чтобы быть толстым, поэтому надо срочно худеть."

В середине сентября родители купили абонемент в спортзал и за отдельную плату - услуги фитнес-тренера: он ориентировал меня по питанию и контролировал правильность выполнения упражнений.

Когда я пришел в зал, во мне было 115 килограммов при росте 194, и я не испытывал иллюзий, что смогу быстро избавится от лишнего веса. Поэтому поставил себе цель: к лету весить 95.

Мне несложно было взять себя в руки и отказаться от вредной пищи. По-моему, с правильным питанием даже переборщил: на завтрак ел овсяную кашу или творог, перемешанный со сметаной; на обед - овощной суп, рыбу на пару или отваренную курицу, гарнир постарался исключить вовсе; ужинал фруктами, тем же творогом или легким салатом.

На тренировки ходил три раза в неделю, и делились они на две части: силовую (примерно 60 - 70 минут) и кардио (40 минут). В таком ритме жил до середины весны и, кстати, за этот период ни разу не сорвался.

К апрелю я весил 86 килограммов. С мая вообще не появлялся в зале из-за подготовки к сессии. Сейчас, к своему удивлению, вешу 84,5, хотя уже не сижу на правильном питании и пару раз в неделю ем фаст-фуд. Стресс и боязнь вылететь из вуза - лучшая диета.

Сергей, 41 год:

- Худеть начал, наверное, случайно. Все случилось летом три года назад, когда сын загорелся желанием поступить в военное училище. Ему надо было пробегать три километра за определенное время, и мы стали ездить на "Олимпик".

Для меня было достижением пробегать один круг без остановок на небольшой скорости. Сын вскоре бросил, а я продолжал бегать два-три раза в неделю до осенних холодов. Потом забросил в надежде продолжить весной, если не забуду. К моему удивлению, мысль о возобновлении тренировок никуда не ушла, и ощущения, получаемые при беге, вывели меня на старт сразу после того, как растаял снег.

Чтобы поддержать свою дисциплину, я придумал для себя несколько правил. Во-первых, делать не менее четырех тренировок в неделю. Во-вторых, бежать не меньше десяти километров за тренировку и стараться каждый раз немного улучшить прошлый результат. А для закрепления сразу зарегистрировался на нескольких соревнованиях для таких же любителей бега, благо их проходит очень много как в Воронеже, так и в соседних городах.

В результате я втянулся так, что слякоть поздней осени и зимний мороз больше меня не останавливают. Скорость бега росла, как и удовольствие от него. Сейчас стал преодолевать дистанции, которые по своей протяженности гораздо больше, чем вначале. Например, в марте оббежал водохранилище, а это ни много ни мало 80 километров, и потратил на это чуть больше восьми часов.

Участие в соревнованиях помогает Сергею поддерживать себя в форме. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Для отслеживания результатов пользуюсь специальной программой для бега "Strava", установленной в телефоне. Она фиксирует и анализирует все мои достижения. Это даже не столько программа, сколько соцсеть для бегунов, где можно поставить «лайк» или прокомментировать тренировку другого спортсмена.

Благодаря этому приложению появились новые знакомые не только из нашего города, но и из других стран. По приглашению «коллег по бегу» в этом году удалось посетить Колумбию, познакомиться с ними лично и немного потренироваться вместе. Благодаря регулярности и целеустремленности за эти три года мне удалось похудеть на 33 килограмма (со 125 до 92). Постепенно к бегу начал добавлять тренировки на брусьях и плаванье в водохранилище, но последнее возможно только летом.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Раз в неделю можно "сорваться", но считайте калории

Чтобы вам было легче худеть, мы также проконсультировались по вопросам диеты у специалиста, который работает в одном из фитнес-залов города. На встречу он пришел, держа в руке пакет с фаст-фудом. И после его восклицания: "Да что вы знаете о диете!" - мы начали разговор.

Вадим, 34 года:

- Никогда нельзя худеть вслепую. Необходимо предварительно изучить информацию в интернете либо обратится к специалисту, который знает, как это правильно делать.

Ошибка многих заключается в том, что они максимально ограничивают себя в еде, создавая большой дефицит калорий. Да, это может сработать в подростковом возрасте (16 - 18 лет), но, как правило, люди потом набирают вес, потому что организм начинает откладывать "запасы".

Калорий должно быть в небольшом дефиците - в районе - 10% от суточной нормы (для каждого она своя и рассчитывается исходя из роста, веса и возраста человека).

Для сбалансированного питания стоит сделать упор на белковой пище. Нельзя исключать из рациона жиры и углеводы: жиры влияют на гормональный фон у девушек, а из-за отсутствия углеводов люди в 30 - 40 лет могут вовсе переставать худеть.

Также важна роль физических упражнений, которые сжигают жировые отложения, но не стоит тренироваться каждый день: организм не будет успевать отдыхать.

Если у вас появилось сильное желание "сорваться", то можно раз в неделю добавлять что-то из запрещенных продуктов, но с условием, что вы впишетесь в суточную норму по калориям. Очень важно отметить, что вегетарианцам и людям в период поста практически невозможно похудеть из-за недостатка аминокислот в организме.