Воронежцев пригласили на выставку мастера и почетного гражданина региона

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Персональная выставка известного воронежского художника и скульптора Федора Сушкова откроется на площадке Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского в Доме губернатора (пр. Революции, 22) 9 июля. Экспозиция будет работать до конца 2021 года.

На выставке можно увидеть несколько десятков работ Федора Сушкова (1923—2006). Костяк составят картины на религиозную тематику, которой художник посвятил большую часть своей жизни. Живописные полотна на библейские сюжеты раскрывают авторское осмысление главных мировоззренческих вопросов.

Чистое, простое и открытое восприятие евангельских событий полно драматизма, а художественное осмысление библейских героев в исполнении Федора Сушкова поражает глубиной и силой воздействия. Выбранные автором экспрессивные цвета еще больше усиливают эмоциональное влияние на зрителя. Помимо живописи, на выставке будут экспонироваться скульптурные работы автора – эскизы к монументальным работам, прославившим Федора Сушкова во многих городах России.

Федор Сушков – почетный гражданин Воронежской области. Он родился в 1923 году в селе Новосолдатка Репьевского района. В 1941 году ушел на фронт, где командовал штрафным батальоном 8-й Панфиловской дивизии, получил ранение. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, «Знак Почета», а также медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1940–1950-х годах он начал работать как скульптор монументально-декоративного искусства. В Воронеже установлены несколько его знаменитых работ. В первую очередь это известные горожанам монумент и стела на площади Победы (1968–1975) и «Памятник Славы» (1967). Также им создан памятный знак «Самолет Покрышкина» в Юго-Западном микрорайоне (1975).

Кроме того, Федор Сушков исполнил декоративно-скульптурные композиции для общественных зданий Воронежа: Дворец дома культуры им. 50-летия Октября, научно-исследовательских институтов механического и электромеханического заводов.

Скульптор умер в 2006 году после продолжительной болезни. В 2019-м на доме, в котором он жил и работал установили мемориальную доску.

Выставку в Воронеже организовала наследница творчества Сушкова, внучка Анна Сушкова-Назарова. Она создала фонд скульптора, благодаря которому произведения Федора Кузьмича оценили за рубежом. Выставки были организованы в Испании, США, Англии, странах Азии. В Италии Сушкова считают русским Микеланджело, а скульптуру матери на «Памятнике славы» – символом советского монументального искусства и называют Мадонной с младенцем.

Стоимость входных билетов на выставку:

Полный – 300 рублей

Льготный (пенсионеры, школьники, студенты) – 200 рублей.

Евгения Фролова