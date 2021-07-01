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Общество1 июля 2021 13:45

IX Воронежский открытый медиафорум: «В эпоху интернета перед журналистикой стоит задача поиска новых форматов»

Представители медиасообщества обсудили перспективы развития отрасли в современных условиях
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Открывая медиафорум, организаторы обозначили задачи, которые ставит перед средствами массовой информации реальность

Открывая медиафорум, организаторы обозначили задачи, которые ставит перед средствами массовой информации реальность

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

1 июля в столице Черноземья прошел IX Воронежский открытый медиафорум. В эпоху интернета СМИ уже не имеют прежнего влияния на аудиторию, им приходится искать новые форматы взаимоотношений с читателем и зрителем. Эти проблемы и обсудили участники мероприятия. Его тема была соответствующей: «Локальные СМИ и их медиа-аудитория в эпоху Интернет».

Площадками для обмена мнениями, тренингов и мастер-классов в этом году стали кинотеатр «Спартак» и Воронежский областной Дом журналистов.

Открывая медиафорум, организаторы обозначили задачи, которые ставит перед средствами массовой информации реальность, и пути их решения, которые видятся экспертам.

- Мы выработали такой принцип, чтобы любой житель области по удобному ему каналу коммуникации мог получить достоверную информацию о работе власти. В этой работе СМИ для нас - надежный партнер, - отметил в своем выступлении Сергей Соколов, заместитель губернатора Воронежской области. - Для нас как для власти закрытых тем нет. Мы готовы к диалогу.

Сегодня стало обычным, что люди получают информацию по удобным им каналам. Для кого-то это соцсети, для кого-то интернет, для кого-то - газеты и телевидение, для кого-то - телеграмм-каналы. Фактом стало и то, что в условиях пандемии интернет по охвату аудитории обогнал даже телевидение.

- Сегодня власть сама стала СМИ, - считает Сергей Соколов. - У органов исполнительной власти обязательно есть паблики в соцсетях, на этих площадках проводятся интервью с руководителями, публикуются новости и аналитические материалы. Такие же паблики есть практически и у всех воронежских учреждений.

Людям нужна многоканальность, выход для любого СМИ - стать комплексным пиар-агентством и зарабатывать на рекламе и информационных кампаниях. Но в этом случае, по мнению Соколова, мы уходим от главной миссии журналистики - объективно рассказывать людям о том, что происходит в мире. Эта реальность заставляет нас искать новые формы партнерства и работы, новый формат диалога власти и СМИ.

- Мы должны нести разумное, доброе, вечное, а получается, что плохие новости всегда продаются лучше хороших, - считает Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России. - Сегодня всем правит рейтинг. И наши телеканалы, к сожалению, подстраиваются под то, что хочет видеть аудитория. По этой причине некоторые ток-шоу смотреть очень тяжело. Что нам делать? Конечно, надо стараться каким-то образом с этим бороться. Однако, если делать это грубо, то аудитория может уйти к другому каналу или радиостанции.

По мнению Соловьева, нынешние выпускники-журналисты неизбежно столкнутся с конкуренцией не только с блогерами, но и с искусственным интеллектом, который этикету еще не обучен и может пойти по пути работы на потребу публики, рейтинга. Роботы уже сейчас делают новости, а искусственный интеллект «Яндекс.Дзен» определяет, что вывести на первое место.

- Все эти вопросы надо поднимать и решать совместно с представителями законодательной власти, - подытожил Соловьев.

Спикерами медиафорума стали также доценты кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна журфака ВГУ Любовь Щукина и Ануш Давтян, консультант службы правового вещания телеканала «Россия» Алексей Вишневецкий, профессор кафедры медиаобразования Московского педагогического государственного университета Ирина Фатеева и другие.

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