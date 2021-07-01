Последние новости Воронежа на 1 июля 2021 года: исключения для работы общепита и последствия ливня

Центральный парк будет закрыт до 3 июля. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Из-за ливня Воронежский центральный парк закрыли с 30 июня по 3 июля. В эти дни коммунальщики будут приводить территорию в надлежащее состояние. Дело в том, что во время дождя вода с улицы Ленина пошла на парковку парка. Ливнеприемники не справились с объемами осадков.

Региональный оперштаб пояснил, как будет действовать запрет на работу общепита по ночам. Согласно постановлению, 24:00 до 6 часов утра приостанавливается оказание услуг кафе и ресторанов. Но есть и исключения. Так, возможно обслуживание на вынос, доставки заказов, питание для сотрудников организаций и работа точек общепита в аэропортах, вокзалах, на объектах дорожного сервиса за пределами населенных пунктов.

С 1 июля в Воронеже новый маршрут №36 заменит ликвидируемый №6м. Работать на линии будут 15 машин среднего класса. В зависимости от количества пассажиров их число быть увеличен. Маршрут проследует от остановки «ул. Перхоровича» в микрорайон Озерки.

Воронежские метеорологи дали предварительный прогноз на июль. Природных катаклизмов они не обещают. Среднесуточная температура будет в районе +19,6. Это на 1,7 градуса выше нормы. А вот количество выпавших осадков должно соответствовать норме.