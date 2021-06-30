Что делать воронежцам, если их принуждают к вакцинации

В нескольких регионах уже ввели обязательную вакцинацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России с начала июня стал резко расти уровень заболеваемости коронавирусом. На фоне увеличения числа заразившихся COVID-19 в нескольких регионах уже ввели обязательную вакцинацию. В связи с наступлением «третьей волны» там встала задача привить 60% сотрудников общепита, торговли, ЖКХ. Работники салонов красоты, спортзалов и транспорта тоже попадают под иммунизацию. В Воронежской области обязательную вакцинацию пока не ввели, но некоторые сотрудники уже чувствуют давление со стороны работодателей.

«Добровольная только на словах»

Сотрудник одной из сетей по продаже электроники поделился происходящей с ним ситуацией, но пожелал остаться анонимным:

- У нас пока нет жестких ограничений, но уже пришел приказ, по которому 60% персонала должны быть вакцинированы. Это обязательное условие для торговой точки. Сейчас в магазине привились всего два-три человека. Сроки такие: первый этап вакцинации мы должны пройти до 10 июля, второй - до 10 августа. Дело вроде бы непринудительное, но есть такие оговорочки: либо мы прививаемся, либо нас отстраняют от работы и лишают зарплаты. Сотрудники разделились на два лагеря: одни будут писать заявление на увольнение, другие - пойдут делать прививку. Получается, что вакцинация добровольная только на словах. А на деле - обязательная. Я решил пройти иммунизацию. Не вижу другого выхода. Да и работу терять не хочется. Где гарантии, что на новом месте не будет таких же требований?

«Относиться к вакцине как к прививке от гепатита»

Заместитель директора ресторана Айваз Айвазов выразил следующее мнение:

- Пока на территории Воронежской области не действует обязательное требование по вакцинации сотрудников общепита, и мы тоже никак не реагируем. Но ситуация двоякая. С одной стороны, это выбор каждого: вакцинироваться или нет. С другой же - нормально не допускать к работе на кухне сотрудника без медкнижки с отметками о соответствующих прививках. Упираться и говорить, что не будем заставлять работников вакцинироваться при подписании соответствующего постановления мы не сможем. Иначе нас просто закроют и обложат непосильными штрафами. Так что понимаем работодателей, которые просто не хотят получить по голове от надзорных органов. Мы считаем, стоит относиться к этой вакцине как к прививке от гепатита.

Юридическая консультация

Что делать, если тебя вынуждают привиться, но ты хочешь отстоять свои права и не потерять работу, рассказал адвокат Дмитрий Казацкер:

- Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» гласит, что граждане имеют право на отказ от профилактических прививок. При этом жители должны помнить, что из-за отсутствия прививки работодатель может отказать в приеме на работу, если посчитает, что существуют высокие риски заболевания. В этом законе также говорится, что обязательная вакцинация относится лишь к тем препаратам, которые прошли полный цикл исследований. Российские вакцины от коронавируса еще не прошли все исследования.

Никто не вправе заставлять вас прививаться от ковида. Лучше иметь при себе медотвод или отказную от вакцинации. Медотвод выдается тем, кто имеет противопоказания. Например, прививку не сделают больным онкологией, эпилепсией, пациентам с хроническими заболеваниями почек, сердца. Кормящим и беременным женщинам, несовершеннолетним также запрещена вакцинация от коронавируса. В официальном отказе нужно указать личную информацию: ФИО, дату рождения, данные паспорта, СНИЛС, адрес. Также вы должны написать причину отказа и заверить заявление подписью. Для убедительности можете подкрепить его федеральными законами.

Если ваше начальство все равно грозится уволить за отказ от прививки, то вы вправе обратиться в прокуратуру. Чтобы не быть голословным, лучше собрать доказательства принуждения: переписку с работодателем; приказы и документы, в которых вас принуждают к прививке; видеозапись или аудиозапись. Также работники за защитой своих прав могут обратиться в профсоюз или в инспекцию труда. Коллективное обращение в данные органы принесет больший эффект.

После многочисленных обращений Роспотребнадзор решил прокомментировать ситуацию с принудительной вакцинацией:

- В настоящее время юридических оснований для отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации против новой коронавирусной инфекции не имеется, - отметили в ведомстве.