«Карьера началась во время карантина»: Пол Пунш рассказал о кальянном роке и ощущении популярности

Пол Пунш на Fox Rock Fest. Фото: Кирилл Мишин

26 и 27 июня в Липецке прошел крупный фестиваль Fox Rock Fest, который собрал порядка 20 тысяч зрителей. Корреспонденту «КП-Воронеж» удалось пообщаться с Павлом Богинич, более известным как Пол Пунш. Стоит отметить, что под этим псевдонимом молодой панк-рокер выступает всего год, но его уже зовут выступать на одну сцену с «Френдзоной», Лизером, «Операцией Пластилин» и другими.

- Расскажи немного о себе.

- Я москвич, но, как и все москвичи, не коренной. В музыке с детства. Я был совсем маленький, лет в шесть уже играл на гитаре. Учил песни «Короля и шута», «Тараканов», потом пошел в музыкальную школу. Теперь вот здесь.

- Ты говорил, что являешься представителем новой волны панк-рока. Кто, по твоему мнению, еще в нее входит?

- «Космонавтов нет», 20TOKENS, Samaji и все.

Пол Пунш на Fox Rock Fest. Фото: Кирилл Мишин

- У тебя вышла песня, которую ты назвал кальянным роком. Это как?

- Ну вот есть кальянный рэп, теперь еще рок. Это вообще был прикол, эксперимент. Мне очень понравилось, что получилось. А кому не понравилось, тот просто не шарит.

- Ты же панк-рокер, что самое неординарное ты вытворял?

- Честно говоря, сложно вспомнить. Может, я обычный? На самом деле на фестивале уже два дня, но ничего припомнить не могу. Но вы найдете много всего неординарного у меня в Инстаграме.

- Как к твоему образу относятся родители?

- Отлично. Они все на меня подписаны. Батя - актер. Он снимался в «Улице разбитых фонарей». Родители мне говорят, что у них очень красивый сын.

- Когда тебя настигла популярность?

- Я как-то шел по улице и со мной попросили сфоткаться. Ну, как-то так. На самом деле я существую год. Это мой второй фестиваль.

Пол Пунш на Fox Rock Fest. Фото: Кирилл Мишин

- Изменилась ли твоя жизнь после первых 100 тысяч прослушиваний?

- Нет. Просто удивился, хотя я это заслужил. Деньги в основном трачу на флэшки и еду.

- Чем занимаешься в свободное время?

- Пишу песни, снимаю тик-токи. На карантине записал свой первый трек «Серотонин». Он как раз ему и посвящен. С этой песни все и началось.

- Как тебе фестиваль?

- Вообще топ. Клевый фестиваль, погода класс, жарко немного. Сцены, организация, артисты, еда - все супер. Fox Rock Fest, мое почтение!

- Что в ближайшем будущем от тебя ждать?

- Много чего ждать! Вот, реально, просто ждите!